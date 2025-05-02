Рубио: в мире есть задачи важнее Украины

"У нас есть множество - я даже осмелюсь сказать, более серьезных - вызовов в мире", - заявил Рубио. "С моей точки зрения, то, что происходит с Китаем, в долгосрочной перспективе имеет куда большее значение".

В Вашингтоне ранее на этой неделе уже указывали, что текущие дни могут оказаться решающими в принятии окончательного решения - продолжать ли дипломатическое участие в поиске мира между Москвой и Киевом. Несмотря на то, что США и Украина недавно подписали соглашение о сотрудничестве в сфере добычи редкоземельных металлов, Рубио отметил: перспективы более масштабного мирного соглашения остаются неясными.

"Стороны по-прежнему находятся очень далеко друг от друга. Да, они немного сблизились, но между ними все еще сохраняется серьезная дистанция", - сказал он.

"Очень скоро нам предстоит принять решение - возможно ли это вообще. Если нет, то президенту [Дональду Трампу] придется определить, сколько времени и ресурсов мы еще готовы на это тратить", - подытожил Рубио.