Лавров написал предисловие к антинаучной книге о Литве

"Это инструмент враждебной деятельности в отношении соседних государств: ставится под сомнение их государственность, история, ценности, символы, а также оправдывается российский империализм и агрессия против соседей", - заявил Будрис.

"Мы уже видели такие примеры раньше, видим их и сейчас - это лишь очередной случай", - добавил он.

В книге утверждается, что литовской нации и литовского языка не существует, а национальное литовское государство якобы было создано славянами и Россией.

"Отрицание самого факта существования Литвы очень похоже на попытку отрицать существование украинцев как нации", - прокомментировал профессор Гинтаутас Мажейкис.

Незадолго до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году президент России Владимир Путин опубликовал псевдонаучное эссе об общей истории с Украиной, где также отрицалась ее государственность.

"В России подобные инициативы щедро финансируются, они воспринимаются как полезные и целесообразные, поэтому их продолжают. Самое важное для нас - правильно доносить собственную позицию и не начинать сомневаться в своей истории", - подчеркнул литовский министр.