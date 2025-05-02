В Даугавпилсе пройдут торжества в честь Дня Полонии и поляков за рубежом

В пятницу, 2 мая, в Даугавпилсе в рамках цикла мероприятий под названием "Майские праздники с Польшей в сердце", посвященного истории и традициям Польши, состоятся месса, торжественное шествие и праздничный концерт, сообщили в самоуправлении агентству LETA.
Праздничная программа начнется в 9:30 в соборе Святейшего Сердца Иисуса, где будет отслужена святая месса для польской диаспоры и поляков, проживающих за пределами страны.
В 12:30 у креста в Парке Свободы, установленного в память о погибших в борьбе за независимость польских легионерах, соберутся местные поляки, представители польского общества Promień, делегации других польских организаций и художественные коллективы. В самоуправлении подчеркивают, что это станет символическим моментом памяти, единства и патриотизма - данью уважения героям Польши.
Далее участники пройдут шествием по Варшавской улице к Государственной польской гимназии имени Юзефа Пилсудского, где в 13:30 начнется праздничный концерт. В концерте примут участие самодеятельные творческие коллективы из Даугавпилса, Елгавы, Юрмалы, Краславы, Резекне, Риги и Тукумса. Вход на концерт свободный.
Ожидается, что мероприятия посетит и председатель Сената Польши Малгожата Кидава-Блонская, находящаяся с двухдневным визитом в Латвии.
Польша отмечает День Полонии и поляков за рубежом 2 мая, а 3 мая празднует День Конституции.
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