В Даугавпилсе пройдут торжества в честь Дня Полонии и поляков за рубежом

Праздничная программа начнется в 9:30 в соборе Святейшего Сердца Иисуса, где будет отслужена святая месса для польской диаспоры и поляков, проживающих за пределами страны.

В 12:30 у креста в Парке Свободы, установленного в память о погибших в борьбе за независимость польских легионерах, соберутся местные поляки, представители польского общества Promień, делегации других польских организаций и художественные коллективы. В самоуправлении подчеркивают, что это станет символическим моментом памяти, единства и патриотизма - данью уважения героям Польши.

Далее участники пройдут шествием по Варшавской улице к Государственной польской гимназии имени Юзефа Пилсудского, где в 13:30 начнется праздничный концерт. В концерте примут участие самодеятельные творческие коллективы из Даугавпилса, Елгавы, Юрмалы, Краславы, Резекне, Риги и Тукумса. Вход на концерт свободный.

Ожидается, что мероприятия посетит и председатель Сената Польши Малгожата Кидава-Блонская, находящаяся с двухдневным визитом в Латвии.

Польша отмечает День Полонии и поляков за рубежом 2 мая, а 3 мая празднует День Конституции.