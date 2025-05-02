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Мальчик, изъятый у непутевой матери, учится доверять взрослым в новой семье

Елена и Сергей делают все, чтобы в будущем Иван с теплом вспоминал время, проведенное с ними.
Елена и Сергей делают все, чтобы в будущем Иван с теплом вспоминал время, проведенное с ними. Фото: Коллаж Rus.Postimees

Каждый год в Эстонии из семей изымается около 300 детей. Некоторые из них возвращаются к своим родителям или же находят новое место жительства у родственников. Однако для многих это невозможно, и тогда безопасный дом для ребенка ищут в попечительской семье, об одной из которых и пойдет речь в нашей статье, сообщает Rus.Postimees.

Прежде чем попасть в попечительскую семью, Иван некоторое время жил в приюте. Как так получилось? "Ситуация была такая, что мама пришла в детский сад забирать ребенка в сильном алкогольном опьянении. Настолько сильном, что она буквально падала. Воспитатели вызвали полицию. Полицейские забрали Ваню прямо из садика и отвезли в приют", - рассказывает Елена, мама в попечительской семьи.

Адаптация далась нелегко

"Надо понимать, что это ребенок со своим прошлым, и это прошлое очень тяжело его отпускает. Первое время Ваня прощупывал наши слабые места", - признается Елена.

Что же было? А был бесконечный протест, выражавшийся во фразах "я этого не делаю", "я этого не хочу", "вы вообще никто"...

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