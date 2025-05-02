Еще недавно, согласно оценкам западных спецслужб, в интересах Путина было продолжение войны, и он обладал достаточными силами, чтобы стремиться к полной оккупации Украины.

Предположение о том, что цели России могли измениться, подкрепляется позицией администрации президента США Дональда Трампа и вашингтонских переговорщиков, которые считают, что сейчас Путин может быть более заинтересован в заключении возможного мирного соглашения.

Тем не менее высокопоставленные американские официальные лица по-прежнему с недоверием относятся к заявлениям Путина о стремлении к миру, несмотря на то, что предлагаемое США соглашение, по оценкам источников, крайне выгодно для России - оно предусматривает возвращение ей практически всех захваченных территорий в Украине. При этом в Вашингтоне опасаются, что Москва может воспользоваться соглашением как временной передышкой, чтобы затем возобновить боевые действия и попытаться захватить еще большую часть территории Украины.

"Я бы сказал, он думает о том, чего можно достичь в ближайшей перспективе", - цитирует CNN одного из западных чиновников.

С учетом того, что администрация Трампа проявляет все большую жесткость и грозит усилением санкций, а экономика России продолжает стагнировать, Путин может оказаться в сложной ситуации.

"Все зависит от того, что именно США готовы предложить, - это должно быть что-то действительно значимое, способное хотя бы временно остановить войну", - отметил один из источников.

При этом один из европейских чиновников заявил, что Москва готова "играть" с американской стороной и частично сократить свои цели в Украине ради улучшения отношений с Вашингтоном, однако добавил: "очевидно, что Россия не отказалась от своих максималистских целей в этой войне".