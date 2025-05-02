Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности советника по нацбезопасности

"С радостью сообщаю, что я выдвину кандидатуру Майкла Уолтца на должность посла США в Организации Объединенных Наций", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"С тех пор как он носил военную форму на поле боя, работал в Конгрессе и в качестве моего советника по нацбезопасности, Майкл Уолтц неустанно трудился, чтобы интересы нашей страны всегда стояли на первом месте. Я уверен, что он продолжит делать это и на новом посту", - отметил Трамп.

До утверждения нового кандидата, обязанности советника по нацбезопасности будет исполнять Марко Рубио, оставаясь при этом главой Государственного департамента.

"Марко Рубио продолжит эффективно руководить Госдепартаментом, одновременно исполняя обязанности советника по нацбезопасности. Вместе мы будем неустанно бороться за то, чтобы Америка и весь мир снова стали безопасными", - заявил Трамп.

В истории США уже был прецедент, когда один и тот же человек занимал оба поста - государственный секретарь и советник по нацбезопасности. Речь идет о Генри Киссинджере, который совмещал эти должности с 1973 по 1975 год.

О возможной отставке Майкла Уолтца американские СМИ, включая CBS, сообщили еще в течение четверга.

В марте Уолтц оказался в центре скандала, получившего неофициальное название Signalgate: выяснилось, что он по ошибке добавил журналиста в закрытый чат платформы Signal, где высокопоставленные представители американских силовых структур обсуждали подробные планы удара по повстанцам в Йемене.

Уже в первые дни после инцидента прозвучали призывы к отставке Уолтца и министра обороны Пита Хегсета.