Бдительный сосед помог поймать лже-сотрудницу Latvijas Gāze. Просят отозваться потерпевших

Женщина, работая по налаженной схеме, проникла в квартиру женщины 1934 года рождения, проживающий в Зиепниекалнсе.

Однако, еще до того, как мошенница зашла в квартиру, ее заметил сосед, который услышал подозрительный разговор с потенциальной жертвой.

Когда обе уже были в квартире, туда зашел и сосед, попросив чужачку показать рабочее удостоверение.

Женщина резко выбежала в подъезд, где ее догнал и задержал сосед пострадавшей.

Получив вызов на место происшествия, стражи порядка доставили подозреваемую в участок. Выяснилось, что рожденная в 1995 году является подданной другого государства.

Задержанная созналась в воровстве от 3 июля и в попытке воровства 4 июля. По информации полиции, она, возможно, также совершала преступления в декабре 2018 года и в марте 2019 года в различных микрорайонах Риги.

Гжибовска отметила, что, вероятно, у преступницы были сообщники, однако обстоятельства еще выясняются.

На данный момент против женщины начат уголовный процесс по первой части ст.175 Уголовного закона - о воровстве. За такое преступление предусмотрено лишение свободы до двух лет, или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф. Также начат уголовный процесс за попытку воровства.

В случае, если вы узнаете женщину на фотографии, полиция просит отозваться по телефону 110 или обратившись в ближайший участок.

Ранее полиция сообщила, что на этой неделе зарегистрированы три случая, когда женщина, выдавая себя за сотрудницу Latvijas Gāze, проникала в квартиры пенсионеров, и в одной из них выкрала большую сумму денег.

Latvijas Gāze напоминает, что с 1 декабря 2017 года не проводит никаких проверок, после реорганизации эти функции переняла Gaso.