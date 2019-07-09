Вт, 9.07.2019
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В Риге временно был закрыт Центральный вокзал

Вид на торговый центр Origo

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Сегодня утром в 7:05 по техническим причинам был закрыт Рижский центральный железнодорожный вокзал. Об этом сообщает Pasažieru vilciens.

К зданию торгового центра Origo, где находится место бывшего здания Latvijas pasts находились машины спецслужб: пожарной, скорой помощи и полиции. 

Принимая во внимание упомянутое, поезда курсировали только от и до станции "Торнякалнс", "Яняварты" и "Земитаны". 

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