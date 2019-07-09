В Риге временно был закрыт Центральный вокзал

Сегодня утром в 7:05 по техническим причинам был закрыт Рижский центральный железнодорожный вокзал. Об этом сообщает Pasažieru vilciens.
К зданию торгового центра Origo, где находится место бывшего здания Latvijas pasts находились машины спецслужб: пожарной, скорой помощи и полиции.
Принимая во внимание упомянутое, поезда курсировали только от и до станции "Торнякалнс", "Яняварты" и "Земитаны".
Plkst.07:05 ir slēgta Rīgas stacija ārkārtas situācijas dēļ. Vilcieni kursē no/līdz Torņakalnam, Jāņavārtiem, Zemitāniem.— Pasažieru Vilciens (@PVilciens) July 9, 2019