Вс, 21.07.2019
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Размахивая копченой рыбой в упаковке, Джонсон потерпел провал

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ФОТО: AFP / Scanpix

Британский политик Борис Джонсон известен как активный сторонник Brexit. В борьбе за кресло премьера он развернул обширную кампанию. Совсем недавно в рамках этой кампании политик основательно провалился. Об этом пишут зарубежные СМИ. 

Джонсон эмоционально выступил на последней в ходе процедуры почтового голосования встрече с членами партии. Политик встал за кафедру, держа в руке  копченую рыбу в вакуумной упаковке, и обратился к аудитории: 

"Эту рыбу получил с острова Мэн. Житель этого острова, который является коптильщиком, возмущен новыми правилами брюссельских бюрократов. Уже 10 лет Евросоюз (ЕС) требует, чтобы каждая рыба пересылалась в пластиковом контейнере на ледяной подложке", - заявил политик. 

Как выяснилось, Джонсон глубоко заблуждается в своих заявлениях, потому что в ЕС нет единого правила, регулирующего, как производители должны упаковывать копченую рыбу. Такое регулирование установлено самим британским законодательством, к тому же остров Мэн не является частью ЕС. Остров - коронное владение Британской короны, однако он не входит ни в состав Великобритании, ни в состав Европейского союза.

На высказывания Джонсона отреагировал еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, который в соцсети Twitter указал, что Джонсон распространяет ложные заявления.

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