Вс, 4.08.2019
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Видео: Французский изобретатель перелетел Ла-Манш на доске

Французский изобретатель

ФОТО: EPA/Scanpix

Французский изобретатель Фрэнки Запата смог пересечь пролив Ла-Манш на построенном им на летающей доске с пятью реактивными двигателями. Об этом сообщает BBC.

Согласно информации РИА "Новости" полет длился около 20 минут. Запата начал свой полет в районе французского города Кале, а финишировал в британском Дувре спустя 22 минуты. Согласно словам изобретателя, во время полета скорость ховерборда достигала 170 километров в час. 

"В конце, когда мне было больно, я сказал себе: "Прекрати, ты не имеешь права на боль. Наслаждайся". Я видел приближающее побережье Великобритании", — поделился изобретатель.

Эта попытка пересечь Ла-Манш стала для него второй. Первая попытка пересечь пролив на летающей доске состоялась 25 июля. Тогда изобретатель рухнул в воду на середине полета. 

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