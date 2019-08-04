Видео: Французский изобретатель перелетел Ла-Манш на доске

Французский изобретатель Фрэнки Запата смог пересечь пролив Ла-Манш на построенном им на летающей доске с пятью реактивными двигателями. Об этом сообщает BBC.
Согласно информации РИА "Новости" полет длился около 20 минут. Запата начал свой полет в районе французского города Кале, а финишировал в британском Дувре спустя 22 минуты. Согласно словам изобретателя, во время полета скорость ховерборда достигала 170 километров в час.
"В конце, когда мне было больно, я сказал себе: "Прекрати, ты не имеешь права на боль. Наслаждайся". Я видел приближающее побережье Великобритании", — поделился изобретатель.
Franky Zapata a réussi à traverser la Manche à bord de son Flyboard !— BFMTV (@BFMTV) 4 августа 2019 г.
Découvrez les images de son arrivée en Angleterre ⤵ pic.twitter.com/bTMgA1VhYN
Эта попытка пересечь Ла-Манш стала для него второй. Первая попытка пересечь пролив на летающей доске состоялась 25 июля. Тогда изобретатель рухнул в воду на середине полета.