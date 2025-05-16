Зеленский и европейские лидеры после переговоров в Стамбуле созвонились с Трампом

Как уже сообщалось, в пятницу в Стамбуле прошли первые за более чем три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Источники сообщают, что Россия выдвинула неприемлемые требования, чтобы сорвать переговоры.

Зеленский сообщил, что с Трампом и европейскими лидерами обсуждались мероприятия по достижению прекращения огня. Он указал, что санкции важны, пока Россия не будет готова завершить войну.

"Я разговаривал с президентом США Дональдом Трампом, а также с президентом Макроном, федеральным канцлером Мерцем, премьер-министрами Стармером и Туском. Мы обсуждали встречу в Стамбуле", - написал Зеленский в социальных сетях.

Spoke with @POTUS together with President Macron, Federal Chancellor Merz, Prime Ministers Starmer and Tusk. We discussed the meeting in Istanbul.



Ukraine is ready to take the fastest possible steps to bring real peace, and it is important that the world holds a strong stance.… pic.twitter.com/CG3pAnN5Ip — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2025

Он подчеркнул: "Украина готова предпринять самые быстрые шаги для достижения подлинного мира, и важно, чтобы мир занял твердую позицию".

"Наша позиция: если россияне откажутся от полного и безоговорочного прекращения огня и убийств, необходимо применить жесткие санкции. Давление на Россию должно сохраняться до тех пор, пока Россия не будет готова прекратить войну. Спасибо всем в мире, кто помогает", - подчеркнул Зеленский.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск в прошлую субботу во время визита в Киев вместе с Зеленским уже созванивались с Трампом.