Зеленский и европейские лидеры после переговоров в Стамбуле созвонились с Трампом

После переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле лидеры Украины, Германии, Великобритании, Франции и Польши в пятницу созвонились с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь канцелярии президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, пишет AFP.
Как уже сообщалось, в пятницу в Стамбуле прошли первые за более чем три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Источники сообщают, что Россия выдвинула неприемлемые требования, чтобы сорвать переговоры.
Зеленский сообщил, что с Трампом и европейскими лидерами обсуждались мероприятия по достижению прекращения огня. Он указал, что санкции важны, пока Россия не будет готова завершить войну.
"Я разговаривал с президентом США Дональдом Трампом, а также с президентом Макроном, федеральным канцлером Мерцем, премьер-министрами Стармером и Туском. Мы обсуждали встречу в Стамбуле", - написал Зеленский в социальных сетях.
Spoke with @POTUS together with President Macron, Federal Chancellor Merz, Prime Ministers Starmer and Tusk. We discussed the meeting in Istanbul.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2025
Ukraine is ready to take the fastest possible steps to bring real peace, and it is important that the world holds a strong stance.… pic.twitter.com/CG3pAnN5Ip
Он подчеркнул: "Украина готова предпринять самые быстрые шаги для достижения подлинного мира, и важно, чтобы мир занял твердую позицию".
"Наша позиция: если россияне откажутся от полного и безоговорочного прекращения огня и убийств, необходимо применить жесткие санкции. Давление на Россию должно сохраняться до тех пор, пока Россия не будет готова прекратить войну. Спасибо всем в мире, кто помогает", - подчеркнул Зеленский.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск в прошлую субботу во время визита в Киев вместе с Зеленским уже созванивались с Трампом.
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