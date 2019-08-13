Ежедневная лотерея для жителей Болдераи - приехать домой живым. Местные борются с "шоссе смерти"

Местные в опасности дороги в Болдераю убеждаются ежедневно - всегда найдется на шоссе кто-то нетерпеливый, обгоняющий автобус, который не всегда набирает разрешенные 70 км/час.

"А как не нарушать? Невозможно же за автобусом ехать со всеми его остановками", - отвечают водители, не привыкшие ждать.

И понять их тоже можно - не обгоняя автобус, создается шеренга из автомобилей и желающих объехать становится еще больше. А вместе с этим вероятность лобового столкновения только растет.

Совершая обгон, машина выезжает на встречную полосу, потому что карманов у автобусов тут попросту нет. А дальше - как повезет.

"Классический обгон" с выездом на встречную под запрещающий знак ФОТО: TVNET

Ситуацию усугубляет отсутствие освещения, пешеходных переходов и тротуаров.

В этом году на Даугавгривском шоссе погибли по меньшей мере двое. В феврале вся Рига говорила о фронтальном столкновении автобуса и автомобиля VW, водитель и пассажирка которого погибли. Пассажиры 3-го автобуса были доставлены в больницу.

FOTO no notikuma vietas. Rīgā pie pagrieziena uz Voleriem sadursmē starp vieglo automašīnu un Rīgas sabiedrisko autobusu, vairāki cilvēki cietuši un divi gājuši bojā. pic.twitter.com/ngpknQbdLA — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) February 23, 2019

"Это касается не только водителей. Стоп, ребята, речь идет и о пассажирах автобуса, которые едут непристегнутые, при аварии вы улетите в этом автобусе, поэтому вопрос безопасности дорожного движения касается всех", - убеждена Элина Дмитриенко, которая после аварии на Волери решила достучаться до Рижской думы с целью сделать путь в Болдераю более безопасным.

К столь активной позиции ее привело личное горе. И пусть оно случилось не на этом шоссе, Элина знает, что такое потерять в аварии близких:

"Когда ребенок был жив, мы с мужем тоже обращали внимание на безопасность дорожного движения. Моя мама очень боялась эту дорогу (Даугавгривское шоссе - Прим.ред.), она там с отчимом попадала в аварию. В них влетели. А через два месяца она погибла с внучкой.

Мы занялись этим, потому что люди даже не представляют, через что мы тут проходим. Я не буду молчать, потому что, когда мы молчим, ничего не происходит", - говорит Элина.

13 июня 2017 года случилась трагическая авария на Вентспилсском шоссе, в которой погибли мама и шестилетняя дочь Элины. Сама Элина была за рулем. Виновником аварии был водитель второго автомобиля, 77-летний пенсионер, выехавший на встречную полосу, по которой ехала Элина с семьей. После столкновения в машину Элины сзади врезался еще один автомобиль. Дело продолжается. Виновный по-прежнему на свободе.

ФОТО: Очевидец

"Уже два года прошло, а он свободен. Нет справедливости", - в сердцах говорит Элина.