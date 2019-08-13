Ежедневная лотерея для жителей Болдераи - приехать домой живым. Местные борются с "шоссе смерти"

В Болдераю можно приехать двумя дорогами - из центра по Даугавгривскому шоссе и со стороны Иманты по улице Клейсту. Обе дороги - узкие, без карманов для автобусов, освещения и тротуаров. Доехать домой без аварии - ежедневная лотерея, говорят местные. Говорят давно, но в думе их пока не услышали. От разговоров к делу перешла местная жительница Элина Дмитриенко. После личного несчастья в этой борьбе она готова идти до конца.
Местные в опасности дороги в Болдераю убеждаются ежедневно - всегда найдется на шоссе кто-то нетерпеливый, обгоняющий автобус, который не всегда набирает разрешенные 70 км/час.
"А как не нарушать? Невозможно же за автобусом ехать со всеми его остановками", - отвечают водители, не привыкшие ждать.
И понять их тоже можно - не обгоняя автобус, создается шеренга из автомобилей и желающих объехать становится еще больше. А вместе с этим вероятность лобового столкновения только растет.
Совершая обгон, машина выезжает на встречную полосу, потому что карманов у автобусов тут попросту нет. А дальше - как повезет.
Ситуацию усугубляет отсутствие освещения, пешеходных переходов и тротуаров.
В этом году на Даугавгривском шоссе погибли по меньшей мере двое. В феврале вся Рига говорила о фронтальном столкновении автобуса и автомобиля VW, водитель и пассажирка которого погибли. Пассажиры 3-го автобуса были доставлены в больницу.
FOTO no notikuma vietas. Rīgā pie pagrieziena uz Voleriem sadursmē starp vieglo automašīnu un Rīgas sabiedrisko autobusu, vairāki cilvēki cietuši un divi gājuši bojā. pic.twitter.com/ngpknQbdLA— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) February 23, 2019
"Это касается не только водителей. Стоп, ребята, речь идет и о пассажирах автобуса, которые едут непристегнутые, при аварии вы улетите в этом автобусе, поэтому вопрос безопасности дорожного движения касается всех", - убеждена Элина Дмитриенко, которая после аварии на Волери решила достучаться до Рижской думы с целью сделать путь в Болдераю более безопасным.
К столь активной позиции ее привело личное горе. И пусть оно случилось не на этом шоссе, Элина знает, что такое потерять в аварии близких:
"Когда ребенок был жив, мы с мужем тоже обращали внимание на безопасность дорожного движения. Моя мама очень боялась эту дорогу (Даугавгривское шоссе - Прим.ред.), она там с отчимом попадала в аварию. В них влетели. А через два месяца она погибла с внучкой.
Мы занялись этим, потому что люди даже не представляют, через что мы тут проходим. Я не буду молчать, потому что, когда мы молчим, ничего не происходит", - говорит Элина.
13 июня 2017 года случилась трагическая авария на Вентспилсском шоссе, в которой погибли мама и шестилетняя дочь Элины. Сама Элина была за рулем. Виновником аварии был водитель второго автомобиля, 77-летний пенсионер, выехавший на встречную полосу, по которой ехала Элина с семьей. После столкновения в машину Элины сзади врезался еще один автомобиль. Дело продолжается. Виновный по-прежнему на свободе.
"Уже два года прошло, а он свободен. Нет справедливости", - в сердцах говорит Элина.
Апелляционный суд по той аварии состоится 4 сентября, об этом мы расскажем отдельно. А пока Элина борется не только за справедливость в личной трагедии, но и за безопасность на дороге в родной район.
Сбор подписей за безопасную дорогу в Болдераю
Для этого Элина Дмитриенко вместе с мужем организовала акцию по сбору подписей за безопасность движения по направлению в Болдераю.
В частности, активисты призывают на дороге Болдерая - Центр и Болдерая - Иманта:
- установить освещение по всей протяженности дороги;
- построить карманы для автобусов;
- увеличить количество полос с разделительным барьером между ними;
- установить фоторадары;
- увеличить число экипажей для патрулирования.
Подписаться за инициативу можно по следующим адресам:
- Гобас 15 (Taverna)
- Парадес 4 (Burgernīca)
- Флотес 3 (Cafe Paradīze)
- Лиепью 2 (Гаражный кооператив "Волна")
- Стурманю 29 (Кебабная)
По словам Элины, на данный момент собрано уже около 700 подписей, но люди продолжают подписываться.
Элина призывает оставить свою подпись жителей и других районов - многие летом едут на пляжи Даугавгрива и Вакарбулли и сами все видят.
Девушка поделилась, что сбор подписей продлится до конца августа, а в сентябре она понесет их в Рижскую думу.
Как ей пояснили, подписи собирать необязательно, достаточно просто грамотно составленного письма, "отнести его в Рижскую думу и радары будут". Но Элина настроена решительно и размениваться не хочет:
"Радары - это смешно, о чем вы говорите? Начать с этого - да, но, в первую очередь нас интересует освещение и карманы - потому что из-за отсутствия карманов - пробки и аварии.
Сколько мы стояли за автобусом - сзади куча машин, всегда есть тот, кто не выдерживает, и прет, на встречку вылетает. Я была в лобовом столкновении, я лично знаю, что это. Это страшно. Люди просто не понимают, думают, ну ударился, авария.
А когда ты поворачиваешься назад и видишь, как уходит мама, которую задушил ремень, и она умирает, и ребенок умирает, и ты не знаешь, что делать в этой ситуации...
Два сразу самых дорогих, любимых и неповторимых человека уходят. Сейчас сижу на ее кроватку смотрю и меня трясет", - признается Элина, рассказывая об инициативе.
Что говорят в Рижской думе?
Четкого ответа нет. В марте после визита BEZ TABU от Департамента сообщения Рижской думы был ответ:
"Как минимум два года потребуется для проектирования. Перестройка гораздо дороже обновления покрытия. Подсчеты говорят, что это могло бы стоить 30 миллионов евро. Таких средств в бюджете нет".
К августу позиция немного изменилась.
"Зная об этом опасном участке и принимая во внимание статистику ДТП на этой дороге,
мы уже обратились с просьбой в CSDD, чтобы в следующий этап установки радаров один из них обязательно был бы установлен у поворота на Волери, наиболее критичном участке дороги.
Поскольку, по нашим данным, наиболее частая причина аварий там - это то, что водители сами не соблюдают скоростной режим", - рассказала представитель департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманте.
По ее словам, подписи жителей могут ускорить процесс более глобальной перестройки шоссе, но есть, конечно, много но:
"В любом случае - это вопрос не одного года. Пару лет уйдет на проектирование, перестройку инженерных коммуникаций, канализации. Это очень долгий, сложный процесс. Затем процедура закупки и непосредственно само строительство.
То есть реально на это может потребоваться пять лет и больше", - отметила Диманте в выпуске "Сегодня вечером" на LTV7.
По словам автора инициативы Элины, внимание СМИ уже принесло некоторые плоды - меняется риторика чиновников.
"Когда показали сюжет в BEZ TABU (март 2019 года - Прим.ред.), в думе говорили, надо 30 миллионов и денег нет, теперь уже, когда приехали LTV7 (август 2019 года - Прим.ред.), уже про миллионы не говорят, появились эти пять лет. Но мы будем давить на них очень сильно", - отмечает Элина.
"Говорят, был проект, начали что-то делать и на этом все. Сколько будет в наших силах, мы будем его отстаивать", - добавляет она.
Отметим, недавно Рижская дума установила на Даугавгривском шоссе светоотражающие столбы и обновила горизонтальную разметку.
Также недавно в Болдерае гостили руководитель комитета городского развития Алексей Росликов и и.о. директора Департамента городского развития Давис Бичкович - приехали проконтролировать обновление детской площадки.
Элине не удалось в тот день посетить визит чиновников, но она намерена выловить их в следующий раз и получить ответы на прямые вопросы.
А мы продолжим следить за развитием событий и призываем всех оставить свою подпись в поддержку безопасного движения в Болдераю!