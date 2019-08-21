В центре Риги после гидравлической проверки до сих пор нет горячей воды

Как передает представитель Rīgas siltums, больше всего поломок было обнаружено в центре города. В целом специалистам предприятия необходимо обследовать 550 км теплосетей. Специалисты работают над устранением поломок в круглосуточном режиме, но починка дефектов может занять несколько дней.

ФОТО: Rīgas siltums

Во большинстве районов Риги подача горячей воды уже была восстановлена, однако для домов, которые находятся ближе всего к поврежденным теплосетям, подача воды все еще ограничена.

Список домов, которые ближе всего находятся к теплосетям и остались без воды можно посмотреть тут. Список в течение дня обновляется - число домов, оказавшихся без горячей воды сокращается.

ФОТО: Rīgas siltums

В предприятии просят жителей тех домов, в которых нет горячей воды несмотря на то, что их нет в списке информировать самоуправление и попросить подключить горячую воду обратно.

Гидравлическая проверка теплосетей необходима для того, чтобы убедиться в безопасности тепловых сетей.

Проверка проводится, чтобы можно было своевременно обнаружить дефекты в теплосетях, а также, чтобы уменьшить риск того, чтобы жители остались без горячей воды и отопления в зимние месяцы.