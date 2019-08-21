В центре Риги после гидравлической проверки до сих пор нет горячей воды
Вчера, 20 августа, во время гидравлической проверки теплосетей на левом береге Даугавы, Rīgas siltums обнаружил 15 дефектов. Об этом Русскому TVNET сообщила представитель предприятия Линда Ренце.
Как передает представитель Rīgas siltums, больше всего поломок было обнаружено в центре города. В целом специалистам предприятия необходимо обследовать 550 км теплосетей. Специалисты работают над устранением поломок в круглосуточном режиме, но починка дефектов может занять несколько дней.
Во большинстве районов Риги подача горячей воды уже была восстановлена, однако для домов, которые находятся ближе всего к поврежденным теплосетям, подача воды все еще ограничена.
Список домов, которые ближе всего находятся к теплосетям и остались без воды можно посмотреть тут. Список в течение дня обновляется - число домов, оказавшихся без горячей воды сокращается.
В предприятии просят жителей тех домов, в которых нет горячей воды несмотря на то, что их нет в списке информировать самоуправление и попросить подключить горячую воду обратно.
Гидравлическая проверка теплосетей необходима для того, чтобы убедиться в безопасности тепловых сетей.
Проверка проводится, чтобы можно было своевременно обнаружить дефекты в теплосетях, а также, чтобы уменьшить риск того, чтобы жители остались без горячей воды и отопления в зимние месяцы.
Гидравлическая проверка теплосетей обычно проходит в летние месяцы, когда не работаю учебные учреждения, и жителям это доставляет наименьшие неудобства.