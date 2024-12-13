Дополнительные требования к автомобилям, которые заявила компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), реализующая проект Rail Baltica, вызывают все больше вопросов. Министерство сообщения поручило компании Eiropas dzelzceļa līnijas прекратить аренду автомобилей. Это вызывает подозрения не только в целесообразности, но и в том, что тендер был подготовлен с учетом заранее выбранных моделей автомобилей. Свою обеспокоенность громко выражают эксперты автомобильного рынка и антикоррупционные активисты. Сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Скандальная аренда автомобилей EDzL: вероятно, тендер был создан под конкретные модели
Специфические требования конкурса на аренду автомобилей компании Eiropas dzelzceļa līnijas, ответственной за проект Rail Baltica, вызывают опасения, что условия были прописаны с учетом конкретных моделей автомобилей.
В конце сентября компания Eiropas dzelzceļa līnijas объявила тендер на аренду четырех новых автомобилей с полным приводом. Компания собиралась арендовать два автомобиля на бензине или дизеле, один гибридный и один электромобиль.
В тендере указаны точные размеры автомобилей, а также такие дополнительные опции, как вентилируемые передние сиденья, автоматический трехзонный климат-контроль, проекция информации на лобовое стекло и другое дорогостоящее дополнительное оборудование.
"Дисплей на лобовое стекло, светодиодные матричные фары, вентилируемые сиденья, трехзонный климат, противотуманные фары тоже светодиодные. Собирая такую комплектацию, вы исключаете большую часть конкурентов", - рассказал депутат и президент Автомобильной ассоциации Андрис Кульбергс.
Уже в ходе проведения тендера на специфические требования были поданы возражения.
Указывалось, что если исключить хотя бы одну из дополнительных опций, а именно требование, чтобы два из четырtх автомобилей были оснащены системой проекции информации на лобовое стекло (head-up display), то конкуренция среди участников тендера увеличится.
Однако в ответ было заявлено, что спецификация тендера такая, какой ее видит заказчик - компания Eiropas dzelzceļa līnijas, и изменений вносить не будут.
Член правления компании SIA Favorit Rent указал, что выполнить требования тендера для всех четырех автомобилей сразу было невозможно.
"После общения со всеми дилерами, которые продают автомобили в Латвии, я получил от них информацию, что у каждого из них были определенные нюансы, из-за которых они не могли ничего предложить. По сути, в большинстве случаев это были, на мой взгляд, необоснованные требования, касающиеся head-up дисплея", - заявил Раймонд Эрмич, член правления SIA Favorit Rent.
Тем не менее один поставщик - SIA Pilna servisa līzings - предложение подал. Как единственный участник тендера, он стал победителем. Был заключен контракт на три года на сумму чуть менее 160 000 евро.
Какие модели автомобилей предприятие обязалось предоставить и действительно ли они соответствуют всем техническим спецификациям, пока неизвестно.
Компания Eiropas dzelzceļa līnijas в четверг, 12 декабря, дала письменное разъяснение. Она указала, что после замечания Министерства сообщения заключенный договор будет пересмотрен, а также проведена внутренняя проверка.
"Что касается данного тендера на аренду автомобилей, Министерство сообщения поручило расторгнуть договор. В ответ на сложившуюся ситуацию предприятие проведет внутреннюю проверку работы тендерной комиссии и включенных в спецификацию требований, а также рассмотрит возможность расторжения договора", - рассказали в SIA Eiropas dzelzceļa līnijas.
На данный момент неясно, какие финансовые санкции могут повлечь за собой нарушение контракта и кто их покроет.
Между тем, "Общество за открытость - Delna" говорит, что эта закупка изначально выглядит подозрительной. И тот факт, что контракт был заключен с единственным претендентом, также ставит под вопрос, насколько честно он был подготовлен.
"Создание таких очень узких спецификаций закупок противоречит принципам надлежащего управления. В сфере государственных закупок, конечно, одним из тревожных сигналов является ситуация, когда подает заявку только один претендент. В Латвии работает много автодилеров и дистрибьюторов, поэтому непонятно, почему подал заявку только один", - выразило сомнение "Общество за открытость - Delna".
Антикоррупционные активисты также говорят, что, учитывая сложную ситуацию с проектом Rail Baltica тот факт, что в данный момент были выбраны автомобили с такой высокой ценой, однозначно заслуживает критики.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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