Видео Скандальная аренда автомобилей EDzL: вероятно, тендер был создан под конкретные модели

Однако в ответ было заявлено, что спецификация тендера такая, какой ее видит заказчик - компания Eiropas dzelzceļa līnijas, и изменений вносить не будут.

Член правления компании SIA Favorit Rent указал, что выполнить требования тендера для всех четырех автомобилей сразу было невозможно.

"После общения со всеми дилерами, которые продают автомобили в Латвии, я получил от них информацию, что у каждого из них были определенные нюансы, из-за которых они не могли ничего предложить. По сути, в большинстве случаев это были, на мой взгляд, необоснованные требования, касающиеся head-up дисплея", - заявил Раймонд Эрмич, член правления SIA Favorit Rent.

Тем не менее один поставщик - SIA Pilna servisa līzings - предложение подал. Как единственный участник тендера, он стал победителем. Был заключен контракт на три года на сумму чуть менее 160 000 евро.

Какие модели автомобилей предприятие обязалось предоставить и действительно ли они соответствуют всем техническим спецификациям, пока неизвестно.

Компания Eiropas dzelzceļa līnijas в четверг, 12 декабря, дала письменное разъяснение. Она указала, что после замечания Министерства сообщения заключенный договор будет пересмотрен, а также проведена внутренняя проверка.