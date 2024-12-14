У 32-летней художницы Инесе - агрессивный рак мозга. Ее самое большое желание: "Рисовать!"

Многие быстро уходят из жизни, потому что впадают в отчаяние. Но Инесе - нет, я никогда не видела, чтобы она плакала в панике.

Она знала, что читать и слушать, чтобы сохранить психологическое равновесие".

Инесе продолжала учебу с перерывами на лечение, поэтому обучение длилось дольше обычного. В 2018 году она получила степень бакалавра по специальности "реставрация".

Илва вспоминает, как однажды вместе с Инесе зашла в отделение лучевой терапии в больнице. На скамейках сидели согнувшиеся в ожидании в основном пожилые люди. Инесе была самой молодой среди них. "И тогда вышла доктор Николаева, чтобы позвать Инесе. Я видела, как она буквально вздрогнула, увидев, что такая молодая девушка тоже здесь".

Инесе приходилось регулярно проходить магнитно-резонансное обследование. Заботу о ней взяла Даце Звиргздиня, тогда еще молодой нейрохирург. Наступила осень 2019 года - опухоль вернулась. Нейрохирург Раймонд Микиянскис предупредил, что после операции у Инесе может ухудшиться зрение. Так и произошло. Когда Инесе проснулась после операции, она сказала: "Мама, я тебя не вижу". Правая сторона погрузилась в темноту, но Инесе научилась ориентироваться, поворачивая голову, чтобы видеть пространство.

Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA