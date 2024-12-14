У 32-летней художницы Инесе - агрессивный рак мозга. Ее самое большое желание: "Рисовать!"

Жизнерадостная молодая женщина рисует кружева за мольбертом. Такой Инесе Пандаре была совсем недавно, и такой ее видят в социальных сетях. Но после приступа в августе 2023 года она больше не разговаривает, прикована к постели и большую часть времени проводит во сне. Инесе 32 года, и 11 лет назад ей поставили диагноз - агрессивная опухоль мозга. "Рисовать", - озвучивает самое большое желание Инесе ее мама Илва.
Диагноз "рак мозга" Инесе впервые услышала в 21 год, как раз тогда, когда исполнила свою мечту и поступила в Академию художеств. За этим последовали четыре операции и почти десять лет терапии. До тех пор, пока болезнь не взяла верх, Инесе жила полноценной жизнью и реализовывала свои планы. Она не сдавалась, не поддавалась панике и не винила судьбу.
Инесе рисовала, пока могла, а после последней операции в 2019 году, когда она частично потеряла зрение и возможность работать правой рукой, окончила магистратуру. Ее картины находятся в Цесисском музее, Саласпилсском мемориале и в частных коллекциях. "Эти 11 лет подарены Инесе благодаря замечательным врачам Латвии", - говорит ее мать.
Диагноз, изменивший жизнь
Рисовать Инесе начала в детстве, когда семья еще жила в Ляудоне, где она училась в Мадонской художественной школе. В 2007 году семья переехала в Саласпилс, где ее учителем и вдохновителем стал керамист Александр Зобенс. После 9-го класса Инесе поступила на отделение дизайна в Рижскую среднюю школу дизайна и искусства.