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У 32-летней художницы Инесе - агрессивный рак мозга. Ее самое большое желание: "Рисовать!"

Инесе Пандаре Фото: TVNET
Перевод: rus.tvnet.lv
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Жизнерадостная молодая женщина рисует кружева за мольбертом. Такой Инесе Пандаре была совсем недавно, и такой ее видят в социальных сетях. Но после приступа в августе 2023 года она больше не разговаривает, прикована к постели и большую часть времени проводит во сне. Инесе 32 года, и 11 лет назад ей поставили диагноз - агрессивная опухоль мозга. "Рисовать", - озвучивает самое большое желание Инесе ее мама Илва.

Диагноз "рак мозга" Инесе впервые услышала в 21 год, как раз тогда, когда исполнила свою мечту и поступила в Академию художеств. За этим последовали четыре операции и почти десять лет терапии. До тех пор, пока болезнь не взяла верх, Инесе жила полноценной жизнью и реализовывала свои планы. Она не сдавалась, не поддавалась панике и не винила судьбу.

Инесе рисовала, пока могла, а после последней операции в 2019 году, когда она частично потеряла зрение и возможность работать правой рукой, окончила магистратуру. Ее картины находятся в Цесисском музее, Саласпилсском мемориале и в частных коллекциях. "Эти 11 лет подарены Инесе благодаря замечательным врачам Латвии", - говорит ее мать.

Диагноз, изменивший жизнь

Рисовать Инесе начала в детстве, когда семья еще жила в Ляудоне, где она училась в Мадонской художественной школе. В 2007 году семья переехала в Саласпилс, где ее учителем и вдохновителем стал керамист Александр Зобенс. После 9-го класса Инесе поступила на отделение дизайна в Рижскую среднюю школу дизайна и искусства.

Логичным продолжением стала Академия художеств, однако поступить в нее Инесе удалось не сразу. В жизни девушки начался период, полный стрессов: первые серьезные отношения, самостоятельная жизнь, переезд от родителей и всевозможная работа, которая не приносили ей удовольствия.

Фото статьи
Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA

В 2013 году Инесе осуществила свою мечту и поступила в Академию художеств на специальность "реставрация". В тот осенний день, когда она позвонила маме, отношения между ними были немного напряженными. Инесе призналась, что у нее очень сильно болит голова, причем уже давно.

"Немедленно иди к семейному врачу!" - встревоженно сказала мама. Уже первое обследование показало: "Там есть шишка". Это оказалась астроцитома - опухоль мозга. Операцию провели незамедлительно.

"Я хочу сказать самые лучшие слова о латвийских нейрохирургах - они творят чудеса. Эти 11 лет были подарены Инесе благодаря им", - говорит Илва.

После первой операции семья последовала рекомендации отказаться от химиотерапии и лучевой терапии. Через девять месяцев опухоль вернулась, на этот раз в агрессивной форме глиобластомы. В 2014 году последовала вторая операция и химиотерапия. Оперировал нейрохирург Игорь Аксик. И произошло чудо - лечение оказалось успешным, Инесе почувствовала себя хорошо. Последовали пять спокойных и счастливых лет, в течение которых девушка жила насыщенной жизнью - училась, рисовала, устраивала свою личную жизнь.

Фото статьи
Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA

Я никогда не видела Инесе в отчаянии

"Спокойно, как эпизод из жизни", - так Илва описывает, как Инесе восприняла новость о раке мозга. "У меня поначалу была паника, но очень помог мой брат. Он изучает психологию, посещает ретриты и лекции Петериса Клявы. Он поставил меня и мою семью на ноги, раскрыл различные аспекты жизни и смерти, здоровья и болезни.

Многие быстро уходят из жизни, потому что впадают в отчаяние. Но Инесе - нет, я никогда не видела, чтобы она плакала в панике.

Она знала, что читать и слушать, чтобы сохранить психологическое равновесие".

Инесе продолжала учебу с перерывами на лечение, поэтому обучение длилось дольше обычного. В 2018 году она получила степень бакалавра по специальности "реставрация".

Илва вспоминает, как однажды вместе с Инесе зашла в отделение лучевой терапии в больнице. На скамейках сидели согнувшиеся в ожидании в основном пожилые люди. Инесе была самой молодой среди них. "И тогда вышла доктор Николаева, чтобы позвать Инесе. Я видела, как она буквально вздрогнула, увидев, что такая молодая девушка тоже здесь".

Инесе приходилось регулярно проходить магнитно-резонансное обследование. Заботу о ней взяла Даце Звиргздиня, тогда еще молодой нейрохирург. Наступила осень 2019 года - опухоль вернулась. Нейрохирург Раймонд Микиянскис предупредил, что после операции у Инесе может ухудшиться зрение. Так и произошло. Когда Инесе проснулась после операции, она сказала: "Мама, я тебя не вижу". Правая сторона погрузилась в темноту, но Инесе научилась ориентироваться, поворачивая голову, чтобы видеть пространство.

Фото статьи
Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA

С того времени она больше не рисовала и ушла с работы в строительной компании Restaurators. Так получилось, что в том же году она рассталась с парнем, с которым прожила семь лет - отношения просто себя исчерпали. Однако, несмотря на это, она продолжала жить самостоятельно. Через год Инесе поступила в магистратуру. В 2021 году последовала четвертая и последняя операция. Еще через год Инесе начала жаловаться, что правая сторона тела перестала слушаться. "Инесе писала левой рукой. Магистерская работа двигалась очень медленно, но она справилась", - вспоминает Илва.

Денег на аренду квартиры у Инесе уже не хватало, поэтому она вернулась к родителям.

"Она вообще не думала о болезни, везде ездила одна, незадолго до приступа была на свадьбе однокурсницы".

Сон, от которого не просыпаются

В августе 2023 года Инесе гостила у семьи отца в окрестностях Айнажи. Она прекрасно проводила время - гуляла по лесу, собирала ягоды и грибы.

Вечером девушка легла спать, а утром ее уже не смогли разбудить. Сначала Инесе отвезли в больницу им. П. Страдиня, затем - в Латвийский центр морской медицины, где ее состояние стабилизировали. Когда Инесе вернулась домой, "это уже была не та Инесе", - вздыхает Илва. Сознание нарушено, почти полностью утрачена способность говорить. "У меня ощущение, что опухоль стерла память. Слова есть, но она не знает, что сказать".

Можно заметить, что Инесе радуется приходу физиотерапевта и очень ждет старшего брата Атиса. У нее трое братьев: двое старших - Гирт (38) и Атис (37) - и младший Ричард (15). "Я благодарна Инесе за то, что именно она привила Ричарду любовь к английскому языку. Она многому его научила - даже готовить. Она очень любящая сестра для своих братьев".

На вопрос, почему судьба выбрала Инесе, Илва отвечает: "Только природа знает". Одной из причин возникновения опухоли может быть травма головы, даже незначительная, но Илва не припоминает, чтобы у Инесе была такая травма. Она склоняется к мысли, что развитию опухоли мог способствовать длительный психоэмоциональный стресс, который Инесе пережила в юности.

С весны, когда Инесе вновь попала в больницу, ей доступен хосписный уход. "Золотые люди", - так Илва отзывается о медсестрах, которые навещают Инесе. Они также оказывают ей эмоциональную поддержку.

"Я хочу сказать вам большое спасибо, потому что отношение такое теплое и заботливое".

Пока мы разговариваем, кажется, что Инесе просто сладко спит. Над ее головой медитативно скользят звезды от декоративной лампы до картины с маками, которую дочь подарила матери, затем до люстры - дипломной работы Инесе из Рижской школы дизайна и искусства. Илва показывает нам четыре автопортрета Инесе - на одном она яркая и красочная, на другом - словно прячется в тени. "Душа все еще живет в этом теле", - говорит мать, поглаживая дочь по лбу.

Эта история стала частью благотворительной кампании "Исполни желание", организованной TVNET GRUPA в декабре 2024 года. Кампания обращает внимание общества на вопрос, который может коснуться каждого из нас.

Хосписная помощь предоставляется людям, получившим заключение врачебного консилиума. Это программа, частично финансируемая государством, которая позволяет достойно провести последние месяцы жизни.

Часто у хосписных пациентов остается менее шести месяцев.

Кампания создана, чтобы поддержать хосписных пациентов и исполнить их маленькие мечты. Это может быть шанс увидеть родной дом, встретить рассвет, съесть любимое блюдо или погладить собаку.

Еще одна цель инициативы - рассказать о тех, кто ежедневно заботится о больных. Это волонтеры, социальные работники, капелланы, психологи, терапевты, доулы смерти и другие.

Как подчеркивают сотрудники Hospiss LV, "в нашей культуре сильна традиция ухода за могилами, но отсутствует культура достойного ухода за умирающими. Это можно изменить".

Поддерживая кампанию "Исполни желание", вы помогаете людям обрести радость даже в самые трудные моменты жизни.

Это простые, но важные желания - увидеть солнце, вспомнить детство, встретиться с близкими, съесть кебаб или получить лекарства, от которых почти не больно.

Подробнее о кампании можно узнать здесь.

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