Прогнозировать всегда трудно, но вдвойне трудней в случае с избранным президентом США. Дональд Трамп не только делает расплывчатые заявления и часто меняет позицию, но и считает непредсказуемость полезным переговорным инструментом. И все же можно попытаться получить представление о том, как будет выглядеть его внешняя политика, на основе его предвыборных заявлений, ключевых назначений и действий во время первого срока.

В Вашингтоне часто говорят, что "кадры - это политика". Но хотя мы уже знаем, кого Трамп хочет видеть на ключевых постах, проблема в том, что их заявления иногда противоречат друг другу.

Если говорить о Европе и НАТО, то Трамп заявил в ходе предвыборной кампании, что завершит войну в Украине "за один день". Мы знаем, что этого не случится; но есть полная неопределенность с тем, как именно он будет пытаться вести переговоры о перемирии. Одна из возможностей: