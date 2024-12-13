"Сотни тысяч снарядов и тысячи ракет". США начали масштабную передачу вооружения Украине

При этом новоизбранный президент США Дональд Трамп ранее неоднократно высказывался в пользу сокращения расходов на помощь Украине. Он заявил, что намерен пересмотреть объем военной поддержки, оказываемой Киеву, и подчеркнул, что США уже вложили 350 миллиардов долларов США, а Европа - всего 100 миллиардов. По его мнению, союзники должны взять на себя равные обязательства. Однако министр обороны США Ллойд Остин в декабре отметил, что с 2022 года объем американской помощи Украине достиг 62 миллиардов долларов США, другие партнеры, в свою очередь, оказали помощь на сумму 57 миллиардов долларов.

Трамп также выразил недовольство использованием западных ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов по территории России. При этом он заявил, что намерен использовать помощь США Киеву в качестве рычага давления на Россию в ходе мирных переговоров. Кроме того, новоизбранный президент США предложил европейским странам направить своих военных в Украину, чтобы те следили за соблюдением режима перемирия. В то же время, как рассказали изданию The Wall Street Journal неназванные помощники Трампа, у будущего главы Белого дома пока нет конкретной стратегии разрешения конфликта и его команда только начинает прорабатывать возможные подходы.

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