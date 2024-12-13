В последние недели президентства Джо Байдена США прикладывают большие усилия для увеличения поставок оружия в Украину, рассказал CNN высокопоставленный чиновник Белого дома. "Минобороны реализует историческую инициативу, чтобы в течение следующих пяти недель доставить в Украину значительное количество оружия. К середине января мы направим сотни тысяч артиллерийских зарядов, тысячи ракет, сотни бронемашин и другое важное оборудование", - заявил неназванный американский чиновник.
"Сотни тысяч снарядов и тысячи ракет". США начали масштабную передачу вооружения Украине
Координацию поставок возглавляет советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Пентагон активно использует морские и воздушные пути для соблюдения сроков поставок, сообщает CNN.
Однако источник телеканала утверждал, что
главной проблемой Украины по-прежнему остается отсутствие не оружия, а военнослужащих.
Белый дом сосредоточен на решении вопроса живой силы, чтобы к 2025 году Украина оказалась на максимально сильной позиции, добавило должностное лицо. "Мы готовы обучать мобилизованных военнослужащих: если Украина решит мобилизовать дополнительные силы и направить их на полигоны за пределами страны, мы обеспечим необходимое обучение. Однако решение о расширении мобилизации должна принять сама Украина".
12 декабря Байден подтвердил пакет военной помощи Украине в 500 млн долларов. В него входят боеприпасы HIMARS, артиллерийские заряды калибра 105 и 155 миллиметров, противотанковые системы Javelin и АТ-4, гранаты, оборудование для защиты от химической, биологической, радиологической и ядерной угрозы, а также ополчение и учебное снаряжение.
Ранее администрация Байдена рекомендовала Украине снизить минимальный мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, чтобы ускорить пополнение армии. Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг эту инициативу, отметив, что проблема не в количестве военнослужащих, а в недостаточной экипировке действующих бригад. Приоритетом должны быть поставка оружия и сокращение военного потенциала России, подчеркнул Зеленский.
При этом новоизбранный президент США Дональд Трамп ранее неоднократно высказывался в пользу сокращения расходов на помощь Украине. Он заявил, что намерен пересмотреть объем военной поддержки, оказываемой Киеву, и подчеркнул, что США уже вложили 350 миллиардов долларов США, а Европа - всего 100 миллиардов. По его мнению, союзники должны взять на себя равные обязательства. Однако министр обороны США Ллойд Остин в декабре отметил, что с 2022 года объем американской помощи Украине достиг 62 миллиардов долларов США, другие партнеры, в свою очередь, оказали помощь на сумму 57 миллиардов долларов.
Трамп также выразил недовольство использованием западных ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов по территории России. При этом он заявил, что намерен использовать помощь США Киеву в качестве рычага давления на Россию в ходе мирных переговоров. Кроме того, новоизбранный президент США предложил европейским странам направить своих военных в Украину, чтобы те следили за соблюдением режима перемирия. В то же время, как рассказали изданию The Wall Street Journal неназванные помощники Трампа, у будущего главы Белого дома пока нет конкретной стратегии разрешения конфликта и его команда только начинает прорабатывать возможные подходы.
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