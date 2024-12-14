Почему сирийцы радуются свержению Башара Асада? Рассылка "Контекст"

«Хуже не может быть»

Сирийцы хорошо знают цену свободы слова. 8 декабря я проснулась и открыла телефон — там было уведомление от моей двоюродной сестры. «МЫ СВОБОДНЫ!» — писала она (мы общаемся на смеси английского и арабского). До этого мы никогда не обсуждали с ней политику — я знала, что сирийцам небезопасно говорить об этом, их социальные сети могут читать спецслужбы, а телефоны — прослушивать.

В 1996 году, при Хафезе Асаде, в Сирии арестовали мужа моей тети — за опубликованную статью. А в 2013 году, при Башаре Асаде, арестовали мою тетю. Она говорила с кем-то по телефону и пожаловалась, как «они все ее достали». На нее донес знакомый, тот, от кого она этого не ожидала — рассказал, что она против Асада. Ее телефон прослушали, потом ее задержали и обвинили в оскорблении президента страны. Она провела под арестом три недели — семье потребовалось немало усилий, чтобы найти ее и вытащить. Что с ней происходило во время ареста, она никогда не рассказывала.

То, что ее смогли найти и что она провела под арестом меньше месяца — уже большая удача по меркам Сирии последних лет. Сейчас, когда повстанцы открыли тюрьмы и выпустили политических заключенных, многие сирийцы продолжают пытаться найти своих родственников, о местонахождении которых они ничего не знали годами.