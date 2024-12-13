Россия в пятницу нанесла широкомасштабный воздушный удар по Украине, направленный против энергетической инфраструктуры, выпустив 93 ракеты и почти 200 ударных беспилотников, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Речи Путина не останавливают", - Зеленский говорит о массовой атаке России на энергетический сектор Украины (1)
Противовоздушная оборона Украины сбила 81 ракету, из них 11 ракет были сбиты истребителями F-16, добавил Зеленский.
"Очередной ракетный удар России по Украине. Крылатые ракеты, баллистические ракеты. По предварительным данным, было 93 ракеты. По крайней мере одна была ракетой КНДР. Нам удалось сбить 81 ракету, 11 крылатых ракет были сбиты благодаря нашим F-16. Россия также задействовала в этой атаке почти 200 беспилотников. Один из самых больших ударов по нашей энергетике", - написал Зеленский в соцсетях.
"Это такой план "мира" [российского диктатора Владимира] Путина - все уничтожить. Так он хочет "переговоров" - терроризируя миллионы людей. И его не ограничивают ни радиус действия, ни покупка компонентов, необходимых для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы поверить в безнаказанность", - отметил президент Украины.
Зеленский подчеркнул, что "«нужна сильная мировая реакция: на массовый удар - массовая реакция".
"Это единственный способ остановить террор", - добавил он.
"Если лидеры боятся реагировать или привыкают к террору, Путин воспринимает это как разрешение на продолжение. Нам нужны [ракетные системы противовоздушной обороны] Patriot, чтобы сбить эти ракеты и доказать, что террор не достигнет своей цели. Мы должны ужесточить санкции для России, чтобы война действительно повлияла на производство российских ракет", - заявил Зеленский.
"Речи Путина не останавливают - нам нужна сила, которая приведет к миру.
Сила, которая не будет бояться своей способности остановить зло. Мир может остановить это безумие, и для этого сначала мы должны остановить безумие в Москве, которое уже более 20 лет отдает приказы осуществить террор. Нужна сила. Украина благодарна всем, кто помогает", - добавил президент Украины.
О массовой атаке России на энергетический сектор Украины изначально сообщал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"Враг продолжает свой террор. В очередной раз против энергетического сектора по всей Украине была направлена массированная атака", - написал он в соцсети Facebook.
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