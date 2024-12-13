Противовоздушная оборона Украины сбила 81 ракету, из них 11 ракет были сбиты истребителями F-16, добавил Зеленский.

"Очередной ракетный удар России по Украине. Крылатые ракеты, баллистические ракеты. По предварительным данным, было 93 ракеты. По крайней мере одна была ракетой КНДР. Нам удалось сбить 81 ракету, 11 крылатых ракет были сбиты благодаря нашим F-16. Россия также задействовала в этой атаке почти 200 беспилотников. Один из самых больших ударов по нашей энергетике", - написал Зеленский в соцсетях.

"Это такой план "мира" [российского диктатора Владимира] Путина - все уничтожить. Так он хочет "переговоров" - терроризируя миллионы людей. И его не ограничивают ни радиус действия, ни покупка компонентов, необходимых для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы поверить в безнаказанность", - отметил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что "«нужна сильная мировая реакция: на массовый удар - массовая реакция".

"Это единственный способ остановить террор", - добавил он.