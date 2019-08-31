В Великобритании прошли протесты из-за решения Джонсона приостановить работу парламента

По всей Великобритании прошли акции протеста против плана нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу британского парламента. Об этом сообщает BBC.
Протесты прошли в более чем 30 городах Великобритании, в том числе в Лондоне, Манчестере, Йорке, Лидсе и Белфасте. В них, согласно данным BBC, приняло участие несколько тысяч человек.
Как сообщает Sky News, активисты заблокировали мост Ватерлоо. Участники протеста выкрикивали "остановить переворот" и "наша демократия и парламент находятся под угрозой".
Лидер лейбористов Джереми Корбин призвал членов парламента тоже принять участие в демонстрации и выступить против закрытия парламента.
Напомним, новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британский парламент прекратит свою работу до 14 октября.