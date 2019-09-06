Кабмин перенес принятие бюджета из-за разногласий по поводу Лиепайской тюрьмы

В повестке внеочередного заседания Кабинета министров значились два вопроса - подготовленное Министерством финансов информационное сообщение о дополнительных ресурсах, доступных в 2020 году, а также сообщение Министерства юстиции о строительстве Лиепайской тюрьмы.

До принятия решения по поводу распределения средств между приоритетными мероприятиями министры договорились на закрытом заседании рассмотреть вопрос о строительстве Лиепайской тюрьмы.

Согласно информации, находящейся в распоряжении агентства LETA, у министров возникли разногласия по поводу сроков начала строительства - начать строительство тюрьмы в следующем году или отложить его до 2022 года.

От продвижения этого вопроса во многом зависит то, сколько средств в 2020 году будет выделено на приоритетные мероприятия министерств.

Ранее Министерство финансов подсчитало, что, отложив строительство тюрьмы, в 2020 году на приоритетные мероприятия можно выделить более 170 млн евро.

Согласно информации, находящейся в распоряжении агентства LETA, в закрытой части заседания правительства приняли участие представители правоохранительных органов, которые предоставили информацию о произведенных на этой неделе процессуальных действиях в в отношении строительных компаний и должностных лиц.

Одной из строительных компаний, название которой фигурирует в деле о возможном взяточничестве и строительном картеле, расследуемом Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Советом по конкуренции, является Abora.

Именно предприятие Abora в начале этого года было признано победителем в закупке на строительство Лиепайской тюрьмы.

Если правительство решит отложить строительство тюрьмы до 2022 года, это будет означать расторжение договора с Abora и объявление о новой закупке.