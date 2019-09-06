Кабмин перенес принятие бюджета из-за разногласий по поводу Лиепайской тюрьмы

Из-за разногласий по поводу сроков строительства Лиепайской тюрьмы правительство перенесло принятие решения по поводу выделения дополнительных ресурсов на приоритетные мероприятия на следующую неделю.
В повестке внеочередного заседания Кабинета министров значились два вопроса - подготовленное Министерством финансов информационное сообщение о дополнительных ресурсах, доступных в 2020 году, а также сообщение Министерства юстиции о строительстве Лиепайской тюрьмы.
До принятия решения по поводу распределения средств между приоритетными мероприятиями министры договорились на закрытом заседании рассмотреть вопрос о строительстве Лиепайской тюрьмы.
Согласно информации, находящейся в распоряжении агентства LETA, у министров возникли разногласия по поводу сроков начала строительства - начать строительство тюрьмы в следующем году или отложить его до 2022 года.
От продвижения этого вопроса во многом зависит то, сколько средств в 2020 году будет выделено на приоритетные мероприятия министерств.
Ранее Министерство финансов подсчитало, что, отложив строительство тюрьмы, в 2020 году на приоритетные мероприятия можно выделить более 170 млн евро.
Согласно информации, находящейся в распоряжении агентства LETA, в закрытой части заседания правительства приняли участие представители правоохранительных органов, которые предоставили информацию о произведенных на этой неделе процессуальных действиях в в отношении строительных компаний и должностных лиц.
Одной из строительных компаний, название которой фигурирует в деле о возможном взяточничестве и строительном картеле, расследуемом Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Советом по конкуренции, является Abora.
Именно предприятие Abora в начале этого года было признано победителем в закупке на строительство Лиепайской тюрьмы.
Если правительство решит отложить строительство тюрьмы до 2022 года, это будет означать расторжение договора с Abora и объявление о новой закупке.
После рассмотрения данного вопроса министр юстиции Янис Борданс от имени министров Новой консервативной партии призвал на неделю отложить рассмотрение вопроса о бюджете 2020 года. Предложение министра было поддержано.