TV3: будет проведена проверка компенсаций, выплаченных команде Муйжниекса

Ранее агентство LETA уже сообщало, что ушедший из ЛУ руководитель администрации ВУЗа Ансис Грантиньш, руководитель бюро ректора Алма Эйхентале, руководитель программы совершенствования управления и развития учебного процесса Юлия Старе и руководитель программы развития Академического центра Гунта Рача в качестве компенсаций получат около 53 000 евро. Грантиньшу выплатят около 17 000 евро, в свою очередь Эйхентале получит 8000 евро, а Старе и Рача - по примерно 14 000 евро.

Как сообщает TV3, им полагаются компенсации в соответствии с договором коллективным договором. Однако это удивило университетских коллег команды Муйжниекса, поскольку коллективный договор не предусмотрен для сотрудников администрации. Несмотря на это, ушедшие работники получат не только выплаты в размере трех месячных зарплат, но и бонус.

"То, что в этом случае могло прозвучать про возмещения составляющие больше, чем этого требует закон, связано с тем, что ушли люди из руководства, знания которых попадут в другие государственные или частные ВУЗы. Это может быть очень невыгодно для университета, поскольку для этих людей действуют достаточно суровые правила конфиденциальности. И фактически это условно одна месячная зарплата, прибавленная к еще одной", - заявил Грантиньш.

Страубе пояснил, что получил запрос от Сената ЛУ предоставить пояснение по делу о компенсациях.

"Итак, мы рассмотрим эти вещи, и, когда что-то станет ясно, мы сможем это прокомментировать. На данный момент я пока еще не видел все эти бумаги, поэтому я не могу об этом говорить, но то, что люди недовольны и хотят знать, корректно ли это все, такое было", - отметил Страубе.

Как отмечается в передаче, Муйжниекс собрал вокруг себя приближенных к политике людей. Одним из трех проректоров стала бывшая министр образования и науки Ина Друвиете, представлявшая "Единство". Главой администрации был член Национального объединения Грантиньш. Между тем юрист администрации Анда Озола десять лет назад баллотировалась в депутаты Рижской думы в одном списке с Айнаром Шлесерсом и Андрисом Америксом, а позже присоединилась к Латвийской зеленой партии (LZP).

Должность координатора по финансовым договорам досталась бывшей советнице экс-министра внутренних дел Рихарда Козловскиса Даце Толе. Некоторое время советником Муйжниекса был Дидзис Шенбергс из "Единства". В свою очередь Бюро ректора возглавляла Эйхентале из "Единства", а долгие годы заместителем Муйжниекса работала бывший министр юстиции и член VL-TB/LNNK Байба Брока. Грантиньш, Брока и Озола также состояли в комиссии, которая устраивала выборы ректора.

Под руководством Индрикиса Муйжниекса в администрации ЛУ были созданы новые структурные подразделения — Совет по стратегии, Академическая программа центра развития и Программа по развитию учебного процесса.

Совет по стратегии возглавлял Андрей Эрглис. Гунта Рача также входила в этот совет, к тому же она занимала должность директора по привлечению инвестиций и возглавляла Программу развития Академического центра. В ее отделении работал Кристапс, сын Орла. Работники ЛУ назвали Рачу самым влиятельным человеком в администрации. Муйжниекс признался, что он имел неофициальные связи с Рачей.