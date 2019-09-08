TV3: будет проведена проверка компенсаций, выплаченных команде Муйжниекса

Исполняющий обязанности ректора Латвийского университета (ЛУ) Гвидо Страубе собирается проверить компенсации, выплаченные команде неутвержденного в должности ректора Индрикиса Муйжниекса. Об этом сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.
Ранее агентство LETA уже сообщало, что ушедший из ЛУ руководитель администрации ВУЗа Ансис Грантиньш, руководитель бюро ректора Алма Эйхентале, руководитель программы совершенствования управления и развития учебного процесса Юлия Старе и руководитель программы развития Академического центра Гунта Рача в качестве компенсаций получат около 53 000 евро. Грантиньшу выплатят около 17 000 евро, в свою очередь Эйхентале получит 8000 евро, а Старе и Рача - по примерно 14 000 евро.
Как сообщает TV3, им полагаются компенсации в соответствии с договором коллективным договором. Однако это удивило университетских коллег команды Муйжниекса, поскольку коллективный договор не предусмотрен для сотрудников администрации. Несмотря на это, ушедшие работники получат не только выплаты в размере трех месячных зарплат, но и бонус.
"То, что в этом случае могло прозвучать про возмещения составляющие больше, чем этого требует закон, связано с тем, что ушли люди из руководства, знания которых попадут в другие государственные или частные ВУЗы. Это может быть очень невыгодно для университета, поскольку для этих людей действуют достаточно суровые правила конфиденциальности. И фактически это условно одна месячная зарплата, прибавленная к еще одной", - заявил Грантиньш.
Страубе пояснил, что получил запрос от Сената ЛУ предоставить пояснение по делу о компенсациях.
"Итак, мы рассмотрим эти вещи, и, когда что-то станет ясно, мы сможем это прокомментировать. На данный момент я пока еще не видел все эти бумаги, поэтому я не могу об этом говорить, но то, что люди недовольны и хотят знать, корректно ли это все, такое было", - отметил Страубе.
Как отмечается в передаче, Муйжниекс собрал вокруг себя приближенных к политике людей. Одним из трех проректоров стала бывшая министр образования и науки Ина Друвиете, представлявшая "Единство". Главой администрации был член Национального объединения Грантиньш. Между тем юрист администрации Анда Озола десять лет назад баллотировалась в депутаты Рижской думы в одном списке с Айнаром Шлесерсом и Андрисом Америксом, а позже присоединилась к Латвийской зеленой партии (LZP).
Должность координатора по финансовым договорам досталась бывшей советнице экс-министра внутренних дел Рихарда Козловскиса Даце Толе. Некоторое время советником Муйжниекса был Дидзис Шенбергс из "Единства". В свою очередь Бюро ректора возглавляла Эйхентале из "Единства", а долгие годы заместителем Муйжниекса работала бывший министр юстиции и член VL-TB/LNNK Байба Брока. Грантиньш, Брока и Озола также состояли в комиссии, которая устраивала выборы ректора.
Под руководством Индрикиса Муйжниекса в администрации ЛУ были созданы новые структурные подразделения — Совет по стратегии, Академическая программа центра развития и Программа по развитию учебного процесса.
Совет по стратегии возглавлял Андрей Эрглис. Гунта Рача также входила в этот совет, к тому же она занимала должность директора по привлечению инвестиций и возглавляла Программу развития Академического центра. В ее отделении работал Кристапс, сын Орла. Работники ЛУ назвали Рачу самым влиятельным человеком в администрации. Муйжниекс признался, что он имел неофициальные связи с Рачей.
Пост ведущего эксперта Программы совершенствования управления и развития учебного процесса жена главы администрации Лиене Грантиня.