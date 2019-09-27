"Заблудившийся" водитель поразвлекся у памятника Свободы

Нарушителя задержать не удалось. Как минимум, не в тот день. Однако на следующий день мужчина вернулся на своей CR-V обратно к монументы. Что бы он не хотел сделать, реализовать это ему не удалось, так как поездка в направлении памятника Свободы от театра Дайлес завершилась аварией на бульваре Райниса недалеко от памятника.