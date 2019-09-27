"Заблудившийся" водитель поразвлекся у памятника Свободы
Средь бела дня водитель Honda CR-V очень удивил людей, находившихся у памятника Свободы в Риге. Он проехал под запрещающий знак и остановился на площади у памятника Победы прямо напротив места, где возложены цветы.
Находящиеся рядом сотрудники муниципальной полиции Риги пытались нарушителя задержать, но не неудачно. Он, угрожая здоровью стражей порядка, ловко покинул площадь и поехал в направлении улицы Гоголя.
Нарушителя задержать не удалось. Как минимум, не в тот день. Однако на следующий день мужчина вернулся на своей CR-V обратно к монументы. Что бы он не хотел сделать, реализовать это ему не удалось, так как поездка в направлении памятника Свободы от театра Дайлес завершилась аварией на бульваре Райниса недалеко от памятника.