Мусорная афера: Суд оставил в силе решение Совета по конкуренции

Как сообщили в суде, в части по заявлению Tīrīga судопроизводство прекращено, так как суд постановил, что у Tīrīga не было субъективного права подавать просьбу об отмене решения СК, поскольку оно адресовано не предприятию.

Суд пришел к выводу, что самоуправление и Getliņi EKO занимают доминирующее положение на конкретном рынке. Кроме того, предприятие также занимает доминирующее положение на рынке захоронения отходов в Риге и Рижском регионе.

Суд согласился с выводами СК о том, что способность Tīrīga перенять весь рынок сбора и вывоза отходов достигнута благодаря тому, что самоуправление и Getliņi EKO использовали установленные в законе функции исключающим конкуренцию образом.

Также суд согласился с выводами СК о том, что в деле возможно нарушение конкурентного права ЕС, что может причинить существенный и непоправимый ущерб конкуренции, а именно, Tīrīga начала перезаключение договоров с клиентами в течение месяца с момента заключения договора о концессии, а фактическую работу планировало начать 15 сентября 2019 года. Как пояснил суд, перезаключением договоров начат процесс, в результате которого имеющиеся участники рынка будут вынуждены покинуть его в результате действий самоуправления и Getliņi EKO, при этом такая ситуация сохранится по крайней мере ближайшие 20 лет назад, препятствуя возможности новым участникам выйти на рынок. Создание такого доминирующего положения на рынке, где до этого существовали условия для конкуренции, расценивается как существенное воздействие на структуру рынка, так как конкуренция на нем полностью ликвидируется.

Таким образом, возникнет существенный и необратимый ущерб конкуренции, поэтому необходимо временное урегулирование, постановил суд.

Решение Административного окружного суда обжалованию не подлежит и вступает в силу в день его принятия.

Как сообщалось, Рижское самоуправление и Getliņi EKO заключили соглашение на 686,3 млн евро о вывозе отходов в Риге в рамках публично-частного партнерства с CREB Riga, которое создали предприятия Clean R и Eco Baltia vide. В начале июня Getliņi EKO и CREB Riga зарегистрировали в регистре предприятий компанию Rīgas vides pakalpojumi, которая позже сменила название на Tīrīga.

В соответствии с процессом публично-частного партнерства предприятие Tīrīga с 15 сентября должно было обеспечивать вывоз отходов в Риге в течение последующих 20 лет, однако Совет по конкуренции с целью сохранения конкуренции на рынке запретил новому оператору заключать договоры с жителями столицы.

"Без конкуренции услуги будут только дорожать, и это почувствует каждый житель столицы", - сказала тогда руководитель Совета по конкуренции Скайдрите Абрама.

В свою очередь 11 сентября министры решили поддержать подготовленный Министерством охраны среды и регионального развития проект решения об объявлении чрезвычайной ситуации с вывозом мусора в Риге. Сейм признал это решение обоснованным.

В соответствии с решением правительства Рижская дума организовала переговоры с компаниями, которые ранее предоставляли услуги по вывозу мусора в Риге. В ходе переговоров три из четырех компаний - Clean R, Eco Baltia vide и Lautus - согласились продолжать предоставлять свои услуги в Риге.