Сотни пользователей электросамокатов лишились водительских прав во время Октоберфеста

Всего за время праздника было поймано 414 человек, которые ехали на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения, в результате 254 из них потеряли водительские права, сказано в сообщении полиции. В 32 случаях патрули полиции не допустили езду на самокате в нетрезвом виде.

В Германии электосамокаты, которые были узаконены только в июне, включены в категорию механических транспортных средств, и, следовательно, правила вождения в нетрезвом виде также применяются к их пользователям.

Полиция определила электрические самокаты как новую проблему во время 16-дневного праздника и активно работала, чтобы предотвратить их появление на месте проведения праздника.

Октоберфест закончился в воскресенье, и его посетители выпили 7,3 миллиона литров пива в этом году, что на 200 тысяч литров меньше, чем в прошлом году, сообщили организаторы.

В празднике, который длился две недели, приняли участие 6,3 миллиона человек, примерно столько же, сколько в прошлом году.

Помощь медиков была необходима 600 посетителям, которые выпили чрезмерно много пива.