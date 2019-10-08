Вт, 8.10.2019
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  • Сотни пользователей электросамокатов лишились водительских прав во время Октоберфеста

Сотни пользователей электросамокатов лишились водительских прав во время Октоберфеста

ФОТО: Pixabay

Полиция Германии сообщила, что сотни пользователей электросамокатов лишились своих водительских прав во время пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене.

Всего за время праздника было поймано 414 человек, которые ехали на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения, в результате 254 из них потеряли водительские права, сказано в сообщении полиции. В 32 случаях патрули полиции не допустили езду на самокате в нетрезвом виде.

В Германии электосамокаты, которые были узаконены только в июне, включены в категорию механических транспортных средств, и, следовательно, правила вождения в нетрезвом виде также применяются к их пользователям.

Полиция определила электрические самокаты как новую проблему во время 16-дневного праздника и активно работала, чтобы предотвратить их появление на месте проведения праздника.

Октоберфест закончился в воскресенье, и его посетители выпили 7,3 миллиона литров пива в этом году, что на 200 тысяч литров меньше, чем в прошлом году, сообщили организаторы.

В празднике, который длился две недели, приняли участие 6,3 миллиона человек, примерно столько же, сколько в прошлом году.

Помощь медиков была необходима 600 посетителям, которые выпили чрезмерно много пива.

Хотя Октоберфест отметил в этом году свое 209-летие, это было всего лишь 186-е празднование, поскольку на протяжении всей истории мероприятия, оно было отменено несколько раз: из-за двух эпидемий холеры, Первой мировой войны и Второй мировой войны, а также экономических и политических кризисов.

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