В жилом доме в центре Риги обвалился потолок, эвакуировали всех жителей

Как рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Инта Палкавниеце, в 17:46 был получен вызов на улицу Лачплеша в Риге, где на последнем, четвертом, этаже жилого дома на площади около 30 квадратных метров обвалился потолок.

До прибытия спасателей эвакуировались двое, еще 25 человек эвакуировали спасатели. Сотрудники VUGD также обыскали завалы, чтобы убедиться в том, что под ними не остались люди.

На место был вызван эксперт строительной управы, который оценил состояние здания и то, могут ли люди в нем находиться.

По наблюдениям агентства LETA, пострадавшее здание - это кирпичное строение довоенных времен, расположенное во дворе квартала между улицами Лачплеша, Спидолас, Краславас и Екабпилс. Надпись на выступе между вторым и третьим этажами здания указывает на то, что дом мог быть построен в 1902 году.

Утром в воскресенье, 13 октября, здание было ограждено лентами и рядом с ним дежурили сотрудники муниципальной полиции.

Дополнение:

Как рассказал представитель Рижской городской стройуправы Эдгар Бутанс, в здании обвалилось перекрытие между четвертым этажом и чердаком. Обвал произошел над помещениями, которые не являются спальней или жилой комнатой.

После того, как представитель стройуправы проверил здание, было принято решение остановить его эксплуатацию и ограничить периметр. Были эвакуированы все жители дома, подтвердил Бутанс.

Теперь владельцам дома необходимо провести техническое обследование, в каком состоянии все здание. Это означает, что владелец должен заказать детальное техническое обследование у сертифицированного эксперта, после чего его необходимо подать в стройуправу. Только после этого будет принято решение о возобновлении эксплуатации здания.

Более подробная информация последует в начале новой недели.