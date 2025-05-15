В Латвии задержан гражданин Литвы за незаконную перевозку мигрантов

Пограничники остановили зарегистрированный в Литве автомобиль "Toyota Prius", за рулем которого находился гражданин Литвы, в Эзерниекской волости Краславского края.

При досмотре автомобиля в нем были обнаружены пять человек азиатского происхождения без действительных проездных документов, действующих виз и видов на жительство.

В отношении перевозчика возбуждено уголовное дело за предоставление лицам возможности незаконного пребывания в Латвии.

Пять человек были возвращены на границу с Беларусью.

Во вторник ГПО сообщила, что в этом году было возбуждено 19 уголовных дел против 17 человек за незаконное перемещение лиц или предоставление им возможности незаконно находиться в Латвии, в то время как в прошлом году за аналогичные действия было возбуждено 38 уголовных дел против 49 человек.