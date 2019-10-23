Британская полиция нашла в грузовом контейнере тела 39 человек

В ночь на среду в индустриальный парк Эссекса были вызваны полиция и скорая помощь, сообщает SKY.

Все 39 человек, в том числе один подросток, были мертвы.

"Это трагически инцидент, в ходе которого погибло большое число людей. Мы расследуем, что произошло", - сказал представитель полиции Эндрю Маринер. "Мы стараемся идентифицировать жертв, однако я допускаю, что это может быть длительный процесс".