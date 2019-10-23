Британская полиция нашла в грузовом контейнере тела 39 человек

Полиция Великобритании сообщила, что в контейнере грузового автомобиля в Эссексе найдены трупы 39 человек, сообщает ВВС.
Водитель грузовика задержан.
В ночь на среду в индустриальный парк Эссекса были вызваны полиция и скорая помощь, сообщает SKY.
Все 39 человек, в том числе один подросток, были мертвы.
Задержан водитель грузовика - 25-летний мужчина из Северной Ирландии. Его подозревают в убийстве.
Согласно информации полиции, грузовик в субботу приехал в Великобританию из Болгарии.
"Это трагически инцидент, в ходе которого погибло большое число людей. Мы расследуем, что произошло", - сказал представитель полиции Эндрю Маринер. "Мы стараемся идентифицировать жертв, однако я допускаю, что это может быть длительный процесс".