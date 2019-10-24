Чт, 24.10.2019
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Пытался обмануть фоторадары: мужчина поставил на машину найденный на обочине номер

ФОТО: Valsts policija

В рамках ежедневного мониторинга дорожного движения сотрудники отдела спецзадач Департамента безопасности дорожного движения Госполиции стали свидетелями забавного инцидента, произошедшего 22 октября во второй половине дня. Они у Бегри зафиксировали едущий навстречу автомобиль Mercedes, у которого не было обязательной страховки ОСТА.

Чтобы остановить машину за это нарушение, они развернулись в направлении движения Mercedes и заметили, что у автомобиля нет не только ОСТА, но и задние номера отличаются от передних. Проверяя информацию об этом номере, оказалось, что он находится в розыске с 2015 года.

Стражи порядка остановили Mercedes. Сначала водитель пояснил, что потерял задний знак, а новый еще не готов. Поэтому, чтобы не выглядеть подозрительно, ездя лишь с передним знаком, он решил поставить сзади тот, который нашел месяц назад в Риге на обочине.

Однако это оказалось ложью, так как после осмотра автомобиля заметили, что на заднем сидении лежит задний номерной знак, соответствующий переднему.

Только после этого водитель назвал истинную причину - узнав, что фоторадары фиксируют срок годности техосмотра и ОСТА, он решил снять задний знак и вместо него поставить найденный ранее, снизив таким образом возможность того, что фоторадар зафиксирует нарушение.

Водителю составлен протокол административного нарушения за езду с несоответствующим номерным знаком, а также за езду без страховки.

Госполиция напоминает, что в случаях, если найден автомобильный номер, об этом нужно сообщить в CSDD или доставить его в любой из филиалов дирекции.

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