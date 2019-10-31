Полиция ищет свидетелей трагического ДТП на Вентспилсском шоссе

С утра во вторник Госполиция получила информацию о том, что в Таргальской волости на участке дороги Рига-Вентспилс произошло ДТП. Столкнулись грузовой автомобиль Volvo с прицепом, за рулём которого был мужчина 1968 года рождения и автомобиль Nissan, за рулём которого был мужчина 1952 года рождения. В результате аварии погиб водитель Nissan.