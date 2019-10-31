Полиция ищет свидетелей трагического ДТП на Вентспилсском шоссе

Полиция призывает отозваться очевидцев ДТП, которое произошло во вторник, 29 октября, в Таргальской волости на Вентспилсском шоссе. Об этом сообщает представитель Госполиции Курземского региона Мадара Шершнёва.
С утра во вторник Госполиция получила информацию о том, что в Таргальской волости на участке дороги Рига-Вентспилс произошло ДТП. Столкнулись грузовой автомобиль Volvo с прицепом, за рулём которого был мужчина 1968 года рождения и автомобиль Nissan, за рулём которого был мужчина 1952 года рождения. В результате аварии погиб водитель Nissan.
Шершнёва рассказала, что в выдохе водителя Volvo алкоголь не был констатирован.
Во время расследования Госполиция получила информацию об обстоятельствах происшествия. Она требует подтверждения. Просят отозваться тех, кто видел момент ДТП, а также тех, у кого могли сохраниться записи с видеорегистраторов, рассказала Шершнёва.
ДТП произошло в период с 08:40 до 08:47.