Чт, 31.10.2019
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Полиция ищет свидетелей трагического ДТП на Вентспилсском шоссе

ФОТО: Sadursme.lv

Полиция призывает отозваться очевидцев ДТП, которое произошло во вторник, 29 октября, в Таргальской волости на Вентспилсском шоссе. Об этом сообщает представитель Госполиции Курземского региона Мадара Шершнёва. 

С утра во вторник Госполиция получила информацию о том, что в Таргальской волости на участке дороги Рига-Вентспилс произошло ДТП. Столкнулись грузовой автомобиль Volvo с прицепом, за рулём которого был мужчина 1968 года рождения и автомобиль Nissan, за рулём которого был мужчина 1952 года рождения. В результате аварии погиб водитель Nissan. 

Шершнёва рассказала, что в выдохе водителя Volvo алкоголь не был констатирован. 

Во время расследования Госполиция получила информацию об обстоятельствах происшествия. Она требует подтверждения. Просят отозваться тех, кто видел момент ДТП, а также тех, у кого могли сохраниться записи с видеорегистраторов, рассказала Шершнёва. 

ДТП произошло в период с 08:40 до 08:47.

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