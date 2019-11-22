ЛУ предложил премьеру мировое соглашение по делу Муйжниекса

По словам старшего юриста адвокатского бюро Pricewaterhouse Coopers Legal Бенно Бутулиса, как в теории, так и на практике решение суда в делах о временной защите обычно совпадает с окончательным вердиктом.

"Таким образом, сейчас мы почти с полной уверенностью можем сказать, что решение Кабинета министров является необоснованным", - сказал Бутулис.

По словам Друвиете, предложение ЛУ о мировом соглашении предусматривает, что, если правительство признает отказ утверждать Муйжниекса в должности недействительным и утвердит его в должности ректора, университет и сам Муйжниекс отзовут свои судебные иски, отказавшись от получения каких-либо компенсаций.

Проректор подчеркнула, что такой выход из сложившейся ситуации поможет вернуться к стабильности, которая будет способствовать повышению качества высшего образования.

Как сообщалось ранее, Административный окружной суд оставил в силе решение суда первой инстанции о запрете на проведение новых выборов ректора ЛУ, однако признал, что правительство имеет право назначить исполняющего обязанности ректора ЛУ. Таким образом, Кабинет министров получил возможность сменить нынешнего и.о. ректора университета Индрикиса Муйжниекса.

По решению Административного окружного суда с 1 декабря вступает в силу новое временное регулирование, согласно которому ЛУ запрещено проводить новые выборы ректора до того момента, пока не вступит в силу окончательный вердикт суда по данному делу.

Однако Кабинет министров получил право выбрать лицо, которое с 1 декабря до вступления окончательного вердикта по данному делу в силу будет исполнять обязанности ректора университета, пояснили в суде.

МОН заявило, что в таком случае с 1 декабря исполнение обязанностей ректора ЛУ сможет возобновить ранее назначенный правительством на эту должность Гвидо Страубе.

Напомним, в конце августа после долгой дискуссии правительство решило не утверждать Индрикиса Муйжниекса в должности ректора ЛУ, потому что, с точки зрения Министерства образования и науки, в процессе выборов ректора был нарушен порядок, предусмотренный законом о высших учебных заведениях и законом "О конституции Латвийского университета".

Тем не менее 30 сентября Административный районный суд приостановил неблагоприятное для Муйжниекса решение Кабинета министров о том, чтобы не утверждать его в должности ректора вуза.

На основании имеющихся данных суд пришел к выводу, что часть нарушений, упомянутых в приказе о неутверждении Муйжниекса в должности ректора, не могут быть констатированы, в то время как другие не имеют юридического значения, поскольку не имеют прямого отношения к выборам ректора или являются незначительными.