В должность директора Музея оккупации Латвии вступает Солвита Виба

На собрании общества Музея оккупации Латвии 14 декабря Виба была утверждена в должности нового директора музея.

Ранее она была выбрана из 13 претендентов, подавших заявки на должность в рамках объявленного обществом Музея оккупации открытого конкурса.

Решение в пользу ее кандидатуры приняла конкурсная комиссия, состоящая из правления и членов общества Музея оккупации, а также работников музея.

Новый директор музея имеет степень магистра в области истории и степень бакалавра в области права.