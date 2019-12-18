Сегодня, 18 декабря, в должность директора Музея оккупации Латвии вступает Солвита Виба, сообщила агентству LETA представитель музея Инесе Янсоне.
На собрании общества Музея оккупации Латвии 14 декабря Виба была утверждена в должности нового директора музея.
Ранее она была выбрана из 13 претендентов, подавших заявки на должность в рамках объявленного обществом Музея оккупации открытого конкурса.
Решение в пользу ее кандидатуры приняла конкурсная комиссия, состоящая из правления и членов общества Музея оккупации, а также работников музея.
Новый директор музея имеет степень магистра в области истории и степень бакалавра в области права.
Ранее Виба работала в Латвийском университете, а также в Управлении натурализации. Кроме того, ее профессиональный опыт включает руководство негосударственной организацией "Общество друзей животных Кристине Чилвере".