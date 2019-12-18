Ср, 18.12.2019
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В должность директора Музея оккупации Латвии вступает Солвита Виба

Солвита Виба

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня, 18 декабря, в должность директора Музея оккупации Латвии вступает Солвита Виба, сообщила агентству LETA представитель музея Инесе Янсоне.

На собрании общества Музея оккупации Латвии 14 декабря Виба была утверждена в должности нового директора музея.

Ранее она была выбрана из 13 претендентов, подавших заявки на должность в рамках объявленного обществом Музея оккупации открытого конкурса.

Решение в пользу ее кандидатуры приняла конкурсная комиссия, состоящая из правления и членов общества Музея оккупации, а также работников музея.

Новый директор музея имеет степень магистра в области истории и степень бакалавра в области права.

Ранее Виба работала в Латвийском университете, а также в Управлении натурализации. Кроме того, ее профессиональный опыт включает руководство негосударственной организацией "Общество друзей животных Кристине Чилвере".

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