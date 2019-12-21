Полиция рассмотрит идею о снижении допустимой концентрации алкоголя в крови водителей

По ее словам, пока это предложение широко не обсуждалось и Госполиции не предоставлено аргументов или исследований о нем.

В то же время представитель Госполиции отметила, что езда за рулем в состоянии алкогольного опьянения по-прежнему является актуальной проблемой в Латвии. По данным полиции, до 8 декабря этого года оформлено 2283 протокола о вождении в нетрезвом виде. Также по вине пьяных водителей происходят аварии.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения предлагает запретить рекламу цен и различных скидок на пиво и вино на телевидении и радио, в печатных СМИ, кинотеатрах и интернете. Кроме того, предлагается ввести для всех водителей единую допустимую концентрацию алкоголя в крови - 0,2 промилле.

Минздрав указывает, что потребление алкоголя в стране растет с каждым годом, поэтому необходимо существенно снизить его доступность и активнее информировать общество о негативном влиянии алкоголя на здоровье, и одним из способов является ограничение рекламы алкоголя.