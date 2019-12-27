Полиция предупреждает о телефонных мошенниках. У латвийцев выманили более 460 000 евро

Полиция призывает жителей быть осторожными, принимая телефонные звонки от неизвестных лиц. Чаще всего они говорят по-русски и заявляют, что являются финансовыми брокерами различных предприятий или "финансовые специалисты".

Мошенники пытаются убедить людей сделать инвестиции, используя различные незарегистрированные в Латвии интернет-платформы в названиях которых чаще всего есть такие слова, как "gfbroker", "alegramarkets", "market-invest", "maximarkets" и другие.

Полиция отмечает, что появляются и новые платформы с новыми названиями.

Во время общения жертвам предлагают продолжить общение в Skype. При попытке вести разговор на латышском языке, мошенники признают, что не говорят только по-русски. Наблюдения агентства LETA показывают, что абоненты, как правило, очень навязчивы и напористы в общении.

Схема работает так: при помощи "специалиста по финансам" жертва устанавливает на свой компьютер программу для работы на интернет-платформе, после чего начинается "инвестирование". В итоге жертва за несколько платежей перечисляет различные суммы.

Жертва продолжает выполнять различные финансовые операции по советам "брокеров" – покупать и продавать акции, а также совершать другие действия, создающие обманчивое впечатление, что человек на этом зарабатывает.

Для общения со своими жертвами мошенники используют телефонные номера, зарегистрированные в различных странах, например, в Латвии, Литве, Эстонии, Португалии, Италии, Австрии, Франции, Бельгии, Англии, Германии, Румынии, Нидерландах и других странах.

Полиция проводит проверку. Есть основательные подозрения, что за данной схемой стоит зарубежная организованная преступная группа. Уже известно, что подобные преступления совершались не только в Латвии, но и в соседних странах.