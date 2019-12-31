Сотни протестующих штурмуют посольство США в Багдаде

Люди скандируют фразу: "Смерть Америке" и сжигают флаги США.

Они держат плакаты с призывами закрыть посольство, а также вывести американские войска из страны.

В прошедшее воскресенье авиация США нанесла удары по базам шиитской группировки "Катаиб Хезболла", в результате чего погибли, по меньшей мере, 25 человек. Власти США сказали, что это ответная мера на ракетную атаку по иракской базе вблизи Киркука, в результате которой погиб американский контрактник.

Как сообщается, протесты у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов шиитской группировки "Каттаиб Хезболла".

Как сообщает корреспондент РИА "Новости", протестующие подожгли забор посольства США, горит один из входов в дипмиссии.