Мошенники в России охотятся на автомобилистов из ЕС: пострадал и житель Латвии

Так, днем 31 декабря во всеволожскую полицию обратился 23-летний житель Нарвы. У него сняли номера с бежевой Audi A6 на бульваре Менделеева.

В такую же беду попал 32-летний житель Олайне. На улице Авиаторов Балтики без госзнаков остался его Volksvagen Golf.

Остался без номеров и Mercedes MK 50-летней жительницы Нарвы, припаркованный на бульваре Менделеева.

Вслед за жителями Балтии к полицейским потянулись и русскоязычные жители Германии. Так с Volkswagen Golf, принадлежащего 35-летнему жителю саксонского Хальберштадта, номера сняли на улице Авиаторов Балтики.

Во всех случаях автовладельцы находили на лобовом стекле бумажку с номером мобильного телефона.

Им предлагалось перевести на указанный номер тысячу рублей (чуть менее 15 евро), чтобы узнать местонахождение пропавших номеров.