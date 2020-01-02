Чт, 2.01.2020
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Мошенники в России охотятся на автомобилистов из ЕС: пострадал и житель Латвии

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Krakops/LETA

В ночь с 30 на 31 декабря в Ленинградской области, Россия, сразу с нескольких легковых автомобилей пропали регистрационные номера. При этом безномерными стали иномарки исключительно автомобилистов из Евросоюза, со ссылкой на 47news пишет Rus.Postimees.

Так, днем 31 декабря во всеволожскую полицию обратился 23-летний житель Нарвы. У него сняли номера с бежевой Audi A6 на бульваре Менделеева.

В такую же беду попал 32-летний житель Олайне. На улице Авиаторов Балтики без госзнаков остался его Volksvagen Golf.

Остался без номеров и Mercedes MK 50-летней жительницы Нарвы, припаркованный на бульваре Менделеева.

Вслед за жителями Балтии к полицейским потянулись и русскоязычные жители Германии. Так с Volkswagen Golf, принадлежащего 35-летнему жителю саксонского Хальберштадта, номера сняли на улице Авиаторов Балтики.

Во всех случаях автовладельцы находили на лобовом стекле бумажку с номером мобильного телефона.

Им предлагалось перевести на указанный номер тысячу рублей (чуть менее 15 евро), чтобы узнать местонахождение пропавших номеров.

Некоторые пострадавшие пошли на сделку с мошенниками и перечислили деньги на номер, но номерные воры своего слова не сдержали.

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