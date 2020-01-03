Пт, 3.01.2020
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На Маврикии за контрабанду наркотиков задержан латвиец. В его теле нашли 39 капсул с героином

ФОТО: Pixabay

На Маврикии за контрабанду наркотиков арестован гражданин Латвии. Он, скорее всего, работал наркокурьером, сообщает TV3 Ziņas. 

В теле мужчины было обнаружено 39 капсул с героином. 

Контрабандный путь он начал в Мозамбике. Там он проглотил наркотики. 

После задержания мужчина был доставлен в больницу. 

Только через несколько дней после этого медикам удалось вывести капсулы с наркотиками из его организма.  

В Министерстве иностранных дел пояснили, что в попытках заработать граждане Латвии становятся наркокурьерами, что является очень актуальной проблемой за рубежом. 

TV3 Ziņas сообщает, что Министерство иностранных дел может предоставить консульскую помощь, однако ведомство не в силах освободить человека из тюрьмы. 

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