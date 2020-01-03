На Маврикии за контрабанду наркотиков задержан латвиец. В его теле нашли 39 капсул с героином

На Маврикии за контрабанду наркотиков арестован гражданин Латвии. Он, скорее всего, работал наркокурьером, сообщает TV3 Ziņas.
В теле мужчины было обнаружено 39 капсул с героином.
Контрабандный путь он начал в Мозамбике. Там он проглотил наркотики.
После задержания мужчина был доставлен в больницу.
Только через несколько дней после этого медикам удалось вывести капсулы с наркотиками из его организма.
В Министерстве иностранных дел пояснили, что в попытках заработать граждане Латвии становятся наркокурьерами, что является очень актуальной проблемой за рубежом.
TV3 Ziņas сообщает, что Министерство иностранных дел может предоставить консульскую помощь, однако ведомство не в силах освободить человека из тюрьмы.