Где единственные друзья - это горы: столетняя война курдов за свое государство

Единственными и самыми надежными друзьями курдов считаются горы, в которых за всю историю своего существования они снова и снова были вынуждены искать убежище.

Когда в октябре прошлого года президент США Дональд Трамп сообщил о выводе военной силы из контролируемого курдами севера Сирии, это стало сюрпризом для многих. Особенно для самих курдов, которые назвали это ударом в спину от своих самых надежных союзников, с которыми вместе было побеждено "Исламское государство" или ИГИЛ.

Вывод сил США означал только одно - нападение извечных врагов курдов - турков.

И долго ждать не пришлось, всего через три дня после того, как американские силы покинули свои позиции в Северной Сирии, Турция начала нападение, разрушив мечты сирийских курдов о своем, независимом государстве.

Мечта курдов о своем государстве почти столь же стара, как и горы, в которых снова и снова всю свою историю они были вынуждены искать приют.

Курды пережили завоевание арабами, персами, монголами, сельджуками, османами и другими - на протяжении столетий в обжитых курдами местах правили не сами курды, а различные империи.

И это несмотря на то, что курды - четвертая по величине этническая группа на Среднем Востоке - в Сирии, Иране, Ираке, Турции и Армении живут около 30 миллионов курдов.

Первые попытки курдов стать автономией от Османской империи (нынешней Турции) появились в 19-м веке. Тогда турки восстание подавили, но желание курдов иметь собственное государство сохранилось до наших дней.

После Первой мировой войны и развала Османской империи курды были очень близки к созданию своего государства. В 1920 году с помощью протектората Англии и Франции были запланированы границы государства курдов, которое находилось бы на территории нынешней Турции. У турков имелись возражения, западные страны уступили, и курды остались без обещанного государства. Были сдвинуты границы других стран, и курды вдруг оказались по разным сторонам границ.

Большая часть курдов сейчас живет вблизи границ четырех крупных государств - Ирака, Сирии, Турции и Ирана, то есть, непрерывно находится в зонах обострений и войны.

Официальная позиции новосозданной Турецкой Республики была такова, что курдов вообще нет. Правительство Турции классифицировало курдов как горных турков, запретив использование курдского языка и даже упоминание курдов. И это несмотря на то, что в Турции курды составляют 20% от общего числа жителей.

Произошедший сто лет назад геноцид армян, в ходе которого турки уничтожили примерно один миллион армян, хорошо сохранился в памяти и у курдов, и они боятся подобной участи сегодня.

Участь живших в Ираке курдов была немного лучше - там находится иракский Курдистан или Курдский автономный регион. Впрочем, путь до автономии не был легким и курды много пострадали от репрессий иракского диктатора Саддама Хуссейна.

В восьмидесятые годы прошлого века только в столкновениях погибли около 200 тысяч курдов. В том числе пять тысяч, которые погибли в течение одного дня во время организованного Хуссейном химического нападения на город Халабджа.

Во время войны в Персидском заливе у курдов появился сильный союзник - США, которые оборудовали на курдских территориях на севере Ирака свои военные базы.

После окончания войны курдам удалось основать автономный регион Иракский Курдистан, впрочем, под основательной экономической блокадой Ирака, которая вызвала беспорядки среди самих курдских племен.

Но, когда в 1996 году в Курдистане было открыто крупное нефтяное месторождение, снизилась экономическая зависимость от Багдада и начался рост региона.

Проживающим в Иране курдам с оказанной в свое время помощью Советского Союза не удалось основать Курдское государство на западе Ирана. Хоть Иран и не применял столь безжалостные методы в подавлении Курдов как Турция и Ирак, он всегда отрицательно относился к курдскому сепаратизму.

Самоопределение курдов в Иране по-прежнему актуально, в произошедших за 100 лет беспорядках погибли более 50 тысяч курдов.

2014 год пришел к курдам с новым ударом - часть Сирии и Ирака быстро занял новый и безжалостный враг - ИГИЛ. Против нового соперника, который с огромной скоростью занимал один город за другим, бороться явились курды из Ирана, Турции, Сирии и Ирака.

Армия иракских курдов пешмерга в одном ряду с боевиками турецких курдов РКК и американскими союзниками остановили разрастание ИГИЛ и победили его. Иракские курды в качестве признания за свою самоотверженную жертву надеялись и надеются на американскую спину в признании референдума о независимости.

Борьба против ИГИЛ обошлась дорого - погибли 11 тысяч курдов (у американцев - всего восемь солдат).

Во время этих битв сирийские курды укрепили себе территорию на севере Сирии, названную Рожавой. Это место, о котором сейчас говорят в новостях. Место, откуда ушли американцы и куда напали турки.

Курды считают, что всю свою историю их предавали и снова и снова. И сейчас мечта курдов о своем независимом государстве снова рухнула в один момент.

У курдов новая война с вечными врагами турками, которые сейчас обладают мощностью НАТО. В боязни геноцида они скрываются у, по их мнению, меньшего зла - у сирийского диктатора Башара Асада.

И по-прежнему охраняют семь тюрем с примерно 12 тысячами заключенными под стражу бойцами ИГИЛ, которых мир не хотел бы видеть выпущенными на свободу.

Курды хотят собственное государство, но никто другой, кажется, допускать этого не хочет.

Чтобы это сделать, пришлось бы перерисовывать карту Ближнего Востока. Последняя попытка была 100 лет назад. Многим это кажется более чем невозможно, потому что, чтобы у курдов было свое государство, остальные должны отказаться от своих территорий. Территорий, богатых полезными ископаемыми.