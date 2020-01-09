В посольском районе Багдада упали две ракеты

Незадолго до полуночи корреспонденты новостного агентства AFP в Багдаде услышали два громких взрыва, за которыми последовали сирены безопасности усиленно охраняемой "Зеленой зоны".

Атака совершена почти через сутки после того, как Иран пустил 22 баллистические ракеты на две авиабазы в Ираке, где базируются военные США и силы других стран коалиции. При обстреле баз не было человеческих жертв.

Осуществленные Ираном ракетные удары представляют собой месть за убийство генерала Касема Сулеймани с помощью дрона у Багдадского аэропорта.

Резолюция была принята в ответ на произошедший ракетный удар около Багдадского аэропорта, в ходе которого были убиты Сулеймани и замглавы иракской военной группировки Hashed al Shaabi Абу Махди Аль-Мухандис.