Поклонники с трудом узнают постаревшего Юрия Антонова

Российская певица Катя Лель на своей Instagram-странице поделилась снимком с известным композитором и исполнителем Юрием Антоновым.
Поклонники с трудом смогли узнать 74-летнего артиста.
Как пишет издание "Комсомольская правда", Юрий Антонов в последнее редко появляется на публике. Недавно он рассказал журналистам о том, что готовится к операции.
СМИ сообщают, что в артиста сейчас не все хорошо со здоровьем. Поклонники его с трудом узнают - Антонов похудел и постарел. Но певец с удовольствием принимает гостей.
Катя Лель приехала к певцу на новогодние праздники.
"Легендарный, лучший для меня автор и исполнитель Юрий Антонов! Спасибо за гостеприимство, дорогой!", - написала она.
Подписчики пожелали пожилому артисту здоровья и поблагодарили за песни.
Напомним, Юрий Антонов был самым востребованным и дорогим певцом в СССР. Его альбомы расходились рекордными тиражами. Оказывается Юрий Михайлович был одним из первых советских артистов, кто приобрел автомобиль Mercedes.