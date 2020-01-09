Поклонники с трудом узнают постаревшего Юрия Антонова

Как пишет издание "Комсомольская правда", Юрий Антонов в последнее редко появляется на публике. Недавно он рассказал журналистам о том, что готовится к операции.

СМИ сообщают, что в артиста сейчас не все хорошо со здоровьем. Поклонники его с трудом узнают - Антонов похудел и постарел. Но певец с удовольствием принимает гостей.