Чт, 9.01.2020
18 апреля: Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон. Это уже пятая попытка организовать данный бой. Ранее по разным причинам всё отменялось, но за это время одно осталось неизменным - оба бойца ни разу не проиграли. TVNET

Поклонники с трудом узнают постаревшего Юрия Антонова

Юрий Антонов

ФОТО: скриншот видео

Российская певица Катя Лель на своей Instagram-странице поделилась снимком с известным композитором и исполнителем Юрием Антоновым. 

Поклонники с трудом смогли узнать 74-летнего артиста. 

Как пишет издание "Комсомольская правда", Юрий Антонов в последнее редко появляется на публике. Недавно он рассказал журналистам о том, что готовится к операции.

СМИ сообщают, что в артиста сейчас не все хорошо со здоровьем. Поклонники его с трудом узнают - Антонов похудел и постарел. Но певец с удовольствием принимает гостей. 

Катя Лель приехала к певцу на новогодние праздники.

"Легендарный, лучший для меня автор и исполнитель Юрий Антонов! Спасибо за гостеприимство, дорогой!", - написала она.

Подписчики пожелали пожилому артисту здоровья и поблагодарили за песни. 

Напомним, Юрий Антонов был самым востребованным и дорогим певцом в СССР. Его альбомы расходились рекордными тиражами. Оказывается Юрий Михайлович был одним из первых советских артистов, кто приобрел автомобиль Mercedes.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ