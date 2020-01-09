Внимание! Ограничат движение по участку улицы Мукусалас

Во время геотехнического изыскания с 13-го по 20 января ограничат движение транспортных средств по улице Мукусалас на участке и в направлении от железнодорожного моста до здания на улице Мукусалас, 8. Об этом сообщает представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.