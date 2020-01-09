Внимание! Ограничат движение по участку улицы Мукусалас

Во время геотехнического изыскания с 13-го по 20 января ограничат движение транспортных средств по улице Мукусалас на участке и в направлении от железнодорожного моста до здания на улице Мукусалас, 8. Об этом сообщает представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.
ООО Vides konsultāciju birojs, ведущему работы, поручено установить дорожные знаки, организовать пути объезда, обеспечить подъезд жителей и работников компаний, чье место жительства или работы находится на закрытой территории, к своим домам или месту работы; движение общественного и оперативного транспорта.
Во время проведения работ может превышаться допустимый уровень шума. Движение по участку улицы Мукусалас могут восстановить и раньше указанного срока, если работы завершатся быстрее.