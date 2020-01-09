Кристине из Латвии грозит 15 лет тюрьмы в Южной Африке за "похищение" собственного ребёнка

Отчаяние: Дети меня не увидят!

Кристине Мисане рассказыает: "К сожалению, Генеральная прокуратура относилась к этому делу формально, поверхностно рассматривая выдвинутые обвинения, не требуя дополнительной информации ни из Дании, ни из Южной Африки, чтобы принять европейский ордер на арест как основание для уголовного преследования в Латвии, меня, гражданки Латвии. Я не преступница, не убийца, не наркоманка.

Я спасала жизнь своего ребенка.

Латвийское государство не проявляло никакого интереса к защите граждан Латвии, в результате которых самые сильно пострадавшие - моих два малолетних ребенка, которые также являются гражданами Латвии. В случае моей депортации в Южную Африку детям будут запрещены все права общения с мамой на очень долгое время. Возможно, они никогда меня не увидят.

Ясно то, что, если меня отправят на уголовное преследование в Южную Африку, то в принципе это эквивалентно смертному приговору. Мне грозит тюремное наказание до 15 лет - в Латвии мера наказания за такое деяние составляет менее 1 года! В системе заключения Южной Африки, где царят бесчеловечные условия жизни и регулярно нарушаются права человека, что подтверждают также заключения ООН и международной организации по правам человека Amnesty International, столько лет выжить практически невозможно!”

Кристине добавила: "После годовой борьбы и попав на край бездны, у меня только одна просьба - у меня, гражданки Латвии и Европы, всё ещё должны быть дипломатические и правовые способы, как защитить в рамках Европейского Союза и не передать для уничтожения в нечеловеческих условиях в тюрьме Африки! (..)".

Порталу TVNET Генпрокуратура отметила, что в данном случае не отвечает за выдачу или не выдачу лица. Генпрокуратуре нужно было оценить, существует ли возможность европейского ордера на арест Кристине Мисане.

Кристине Мисане в ЮАР обвиняется в преступлении, которое соответствует 168-й статье уголовного закона Латвии, за что предусмотрено лишение свободы с максимальным сроком менее года.

Согласно уголовному закону, европейский ордер на арест может быть выдан, если есть основания полагать, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, наказуемо согласно уголовному законодательству Латвии с максимальным сроком тюремного заключения более одного года, находится за границей.

Необходимо подчеркнуть, что, приняв европейский ордер на арест в вышеуказанных обстоятельствах, Генеральная прокуратура Латвии намеренно нарушила бы национальные и международные правовые нормы.