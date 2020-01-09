Кристине из Латвии грозит 15 лет тюрьмы в Южной Африке за "похищение" собственного ребёнка

Гражданке Латвии Кристине Мисане грозит тюрьма в Южной Африке за похищение собственного ребёнка. Кристине отрицает обвинения, поскольку считает, что спасала ребёнка от насилия гражданского мужа. В настоящее время женщина находится в заключении в Дании, где суд принял решение выдать её Южной Африке для уголовного преследования. Латвийское министерство юстиции поясняет, что имеет право вмешиваться только после принятия приговора в Южной Африке.
Рассказ Кристине. Что случилось?
В 2003 году Кристине Мисане переехала в Мозамбик, где удачно вела свой бизнес. В 2011 году женщина познакомилась с гражданином Южной Африки и спустя четыре года у пары родилась дочь. Также в семье был и сын Кристине от первого брака. Женщина говорит, что конфликт начался, когда она отказалась дать гражданскому мужу большую денежную сумму. Мужчина решил расстаться. Кристине говорит, что с того времени бывший муж начал относиться к ней жестоко. Женщина заявляет, что насилие было направлено и против обоих детей. По мере обострения конфликта мужчина готов был передать воспитание дочери родственникам Кристины в Латвии.
Он потребовал, чтобы она на счёт оправила 500 000 евро, которые якобы предусматривал расходы на переезд дочери.
"Отец ребёнка до сих пор продолжает преследовать и угрожать, а также нанял третье лицо для похищения малолетнего ребёнка", - считают близкие Кристине из Латвии.
1 марта 2017 года Кристине получила временную правовую защиту от гражданского мужа в Южной Африке, однако это не помогло.
В мае 2018 года Кристине пережила в Южной Африке жестокое нападение, во время которого была изнасилована.
Нападавшие грозились сделать то же самое с ребёнком.
Заботясь о безопасности и жизни себя и детей, в мае 2018 года Кристине решила искать убежища в Латвии, рассказали её близкие.
Застряла в лабиринте законов
Кристине приехала в Латвию, но принимая во внимание то, что она была единственной кормилицей семьи, спустя полгода - в декабре 2018 года Кристине планировала отправиться в рабочую поездку в Мозамбик. Ей нужно было лететь через Копенгаген.
По пересечению границы, она была задержана, так как находилась в розыске Интерпола.
Южная Африка отметила, что Кристине Мисане разыскивалась по данным обвинениям: похищение ребёнка, нарушение решения суда о вывозе ребёнка из страны, мошенничество, подделка документов. Близкие Кристине уверены, что все указанные обвинения выдвинул партнёр Кристине, отец младшего ребёнка.
В начале прошлого года датские власти отправили в Генеральную прокуратуру Латвии письмо, с предложением передать на родину гражданку с условием, что следствие будет продолжаться. Но Латвия отказалась, обосновав, что не было никаких правовых оснований для этого решения.
Суд Дании решил Мисане выдать в Южно-Африканскую Республику. В настоящее время ожидается прибытие Мисане в ЮАР.
Министерство юстиции Латвии поясняет, что имеет право вмешиваться только после вынесения приговора в Южной Африке.
В Министерстве заявили, что латвийская сторона готова обратиться к властям Южной Африки с просьбой выдать Кристине Латвии для выполнения наказания.
В Министертсве пояснили, что это будет сделано на основании принципов обоих сторон, поскольку между ЮАР и Латвией по таким вопросам нет международного соглашения.
Министерство юстиции объясняет, что оно призвало Генеральную прокуратуру оценить возможность взять лицо для уголовного преследования в Латвии из Южно-Африканской Республики. В результате министр юстиции попросил дать разностороннюю информацию выдвинутых обвинениях. А также попросил датскую сторону не торопиться с выдачей до тех пор, пока латвийская сторона не примет решение.
Отчаяние: Дети меня не увидят!
Кристине Мисане рассказыает: "К сожалению, Генеральная прокуратура относилась к этому делу формально, поверхностно рассматривая выдвинутые обвинения, не требуя дополнительной информации ни из Дании, ни из Южной Африки, чтобы принять европейский ордер на арест как основание для уголовного преследования в Латвии, меня, гражданки Латвии. Я не преступница, не убийца, не наркоманка.
Я спасала жизнь своего ребенка.
Латвийское государство не проявляло никакого интереса к защите граждан Латвии, в результате которых самые сильно пострадавшие - моих два малолетних ребенка, которые также являются гражданами Латвии. В случае моей депортации в Южную Африку детям будут запрещены все права общения с мамой на очень долгое время. Возможно, они никогда меня не увидят.
Ясно то, что, если меня отправят на уголовное преследование в Южную Африку, то в принципе это эквивалентно смертному приговору. Мне грозит тюремное наказание до 15 лет - в Латвии мера наказания за такое деяние составляет менее 1 года! В системе заключения Южной Африки, где царят бесчеловечные условия жизни и регулярно нарушаются права человека, что подтверждают также заключения ООН и международной организации по правам человека Amnesty International, столько лет выжить практически невозможно!”
Кристине добавила: "После годовой борьбы и попав на край бездны, у меня только одна просьба - у меня, гражданки Латвии и Европы, всё ещё должны быть дипломатические и правовые способы, как защитить в рамках Европейского Союза и не передать для уничтожения в нечеловеческих условиях в тюрьме Африки! (..)".
Порталу TVNET Генпрокуратура отметила, что в данном случае не отвечает за выдачу или не выдачу лица. Генпрокуратуре нужно было оценить, существует ли возможность европейского ордера на арест Кристине Мисане.
Кристине Мисане в ЮАР обвиняется в преступлении, которое соответствует 168-й статье уголовного закона Латвии, за что предусмотрено лишение свободы с максимальным сроком менее года.
Согласно уголовному закону, европейский ордер на арест может быть выдан, если есть основания полагать, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, наказуемо согласно уголовному законодательству Латвии с максимальным сроком тюремного заключения более одного года, находится за границей.
Необходимо подчеркнуть, что, приняв европейский ордер на арест в вышеуказанных обстоятельствах, Генеральная прокуратура Латвии намеренно нарушила бы национальные и международные правовые нормы.
Генпрокуратура уже с начала 2019 года решает данный вопрос. Поскольку средства правовой защиты, имеющиеся в распоряжении Генеральной прокуратуры Латвии, на этом этапе были исчерпаны, были направлены просьбы к компетентным властям Дании о возможности невыдачи лица в соответствии с нормативными актами Дании.