Мать 13-летней школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика

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Совсем недавно российские СМИ облетела шокирующая новость - в Красноярском крае 13-летняя девочка забеременела от 10-летнего мальчика.

Согласно словам матери женщины, сначала ей показалось, что у дочери проблемы с желудком, однако через некоторое время решилась на покупку теста на беременность. Тогда девочка сама рассказала, что вступила в связь с другом.

Несмотря на потрясение, родители школьников приняли ситуацию. В студии программы члены обеих семей сидели, крепко держа друг друга за руки. Согласно словам матери Даши — Елены, она, естественно, была в шоке от сообщения о беременности дочери, однако позволила сохранить малыша. В настоящее время женщина борется с тяжелым недугом и не хочет тратить драгоценные минуты жизни на ссоры, пишет Starhit.ru.

"Тоже не понимаю, как у них так произошло. Разбудите меня, мне не верится! И рука не поднимается ее под нож сунуть, и она не хочет. Говорит, не дам своего ребенка убивать. Видимо, в таком возрасте уже какие-то материнские инстинкты есть", - приводит слова матери девочки Starhit.ru.

Однако, как сказано в передаче, не все верят, что у десятилетнего мальчика есть возможность обзавестись потомством. Некоторые полагают, что в деле замешено третье лицо, которое Даша не называет.

Отрицает отцовство мальчика и уролог-андролог Евгений Греков. По его словам анализы сдавались три раза и "ошибки быть не должно".