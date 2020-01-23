Пациенты задолжали Восточной больнице миллионы евро

Задолженности пациентов перед Рижской Восточной клинической больницей достигли в этом году 5 млн евро, сообщило медицинское учреждение.В начале 2019 года долг составлял 4,76 млн евро. В прошлом году сумма долга выросла на 293 567 евро, и это меньше, чем в 2018 году, когда она увеличилась на 418 660 евро.