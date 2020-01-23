Чт, 23.01.2020
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Пациенты задолжали Восточной больнице миллионы евро

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Äurkste / LETA

Задолженности пациентов перед Рижской Восточной клинической больницей достигли в этом году 5 млн евро, сообщило медицинское учреждение.В начале 2019 года долг составлял 4,76 млн евро. В прошлом году сумма долга выросла на 293 567 евро, и это меньше, чем в 2018 году, когда она увеличилась на 418 660 евро.

Пациенты каждый год не платят за услуги больницы, в том числе обследования, операции и манипуляции, около 500 тыс. евро, сообщила представитель больницы Илга Намниеце.

Сумма долгов умерших людей в начале этого года составила 1,36 млн евро, что примерно на 90 тыс. евро больше, чем годом ранее, сообщает LETA.

Восточная больница продолжает информировать должников о неуплаченных счетах, отправляя им СМС, а также передает дела на взыскание долгов. Больнице удалось вернуть таким образом 31% общей суммы задолженностей.

Несмотря на долги, благодаря реорганизации в прошлом году удалось снизить затраты больницы на 40%, сообщил председатель правления Восточной больницы Имант Паэглитис.

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