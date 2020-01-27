Пациенты должны больнице им. Страдыня около 0,7 млн евро

В прошлом году темп роста задолженностей пациентов перед больницей замедлился - в 2019 году новые долги составили 254 915 евро, что на 97 192 евро меньше, чем в 2018 году.

Кроме того, в прошлом году больница смогла вернуть 186 000 евро из задолженностей, образовавшихся в период с 2016 по 2018 год.

Представитель больницы Янита Вейнберга сообщила агентству LETA, что образование долгов в основном связано с предоставлением больницей услуг неотложной медицинской помощи и широкого спектра оплачиваемых государством услуг.

Большую часть долгов составляют неуплаченные пациентские взносы при получении оплаченных государством услуг.

Также источником проблем является тот факт, что некоторые пациенты - люди без определенного места жительства или удостоверяющих личность документов, граждане третьих стран или других стран Европейского союза - не могут быть идентифицированы, пояснила Вейнберга.

Больница регулярно оценивает возможность взыскания задолженностей в соответствии с законом. Для минимизации задолженностей была введена система контроля за неоплаченными счетами - должникам высылаются сообщения с просьбой оплатить долг, а списки неплательщиков передаются в Бюро кредитной информации.