Пациенты должны больнице им. Страдыня около 0,7 млн евро

Долг пациентов перед Клинической университетской больницей им. Страдыня составляет 686 774 евро, свидетельствуют данные, обобщенные больницей в конце прошлого года.
В прошлом году темп роста задолженностей пациентов перед больницей замедлился - в 2019 году новые долги составили 254 915 евро, что на 97 192 евро меньше, чем в 2018 году.
Кроме того, в прошлом году больница смогла вернуть 186 000 евро из задолженностей, образовавшихся в период с 2016 по 2018 год.
Представитель больницы Янита Вейнберга сообщила агентству LETA, что образование долгов в основном связано с предоставлением больницей услуг неотложной медицинской помощи и широкого спектра оплачиваемых государством услуг.
Большую часть долгов составляют неуплаченные пациентские взносы при получении оплаченных государством услуг.
Также источником проблем является тот факт, что некоторые пациенты - люди без определенного места жительства или удостоверяющих личность документов, граждане третьих стран или других стран Европейского союза - не могут быть идентифицированы, пояснила Вейнберга.
Больница регулярно оценивает возможность взыскания задолженностей в соответствии с законом. Для минимизации задолженностей была введена система контроля за неоплаченными счетами - должникам высылаются сообщения с просьбой оплатить долг, а списки неплательщиков передаются в Бюро кредитной информации.
Больница также неоднократно подавала предложения к внесении поправок в законодательство для уменьшения пациентских задолженностей.