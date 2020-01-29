Дело о легализации преступно нажитых 50 млн евро: есть задержанные

Ранее прокуратура информировала, что проходящим по уголовному делу восьми лицам применен статус персоны, у которой есть право на судебную защиту. Однако, прокуратура не раскрыла, есть ли среди этих людей задержанные или те, против кого возбуждено уголовное дело. Все лица находятся в Латвии, подтвердила информацию пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

Маевска также сообщила, что на данный момент идет работа с материалами, которые изъяты во время обыска - их очень много.

Процессуальные действия, проведенные правоохранительными органами в ABLV, являются доказательством того, что с нелегальной системой ведется борьба, заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.

На вопрос, могут ли процессуальные действия повлиять на имидж Латвии, премьер ответил, что, напротив, они послужат подтверждением тому, что Латвия на верном пути пресечения незаконных финансовых сделок. "Я полностью доверяю нашим правоохранительным органам. (...). Если бы у меня спросили, как выглядит очищение системы, я бы это назвал одним из примеров", - сказал Кариньш.

Ранее прокуратура, в сообщении для СМИ писала, что во вторник проведены минимум 20 обысков в Латвии и за рубежом, в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран.

Ранее сообщалось, что неотложные процессуальные действия в банке проводят сотрудники прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, налогово-таможенного управления Службы государственных доходов, Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK). Проводится не менее 20 санкционированных обысков.

По данным агентства LETA, представители правоохранительных органов прибыли также в одно из зданий по ул. Алберта.

Прокуратура сообщила, что следственные действия связаны с легализацией в одном из кредитных учреждений преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро.

Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств, в том числе производя перечисления за фиктивные сделки через одно из латвийских кредитных учреждений.

Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.