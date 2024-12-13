Нехватка педагогов и возможная стигма: как проходит перевод школ на обучение на госязыке

Мы можем столкнуться с тем, что общие результаты у нас поползут вниз.

Хочу понять, будем ли мы проводить целенаправленный мониторинг качества образования в зависимости от осуществления реформы, а не просто поговорим о том, как у нас дела с экзаменами", - говорит Ненашева.

В обществе также все еще есть деление на школы нацменьшинств, так называемые "русские школы", утверждает парламентский секретарь Министерства образования и науки Силвия Аматниеце.

"Именно латышские семьи стараются оградиться, и им немного сложнее принять, что в ранее латышский класс приходят дети семей нацменьшинств, у которых, возможно, плохо с языком. Также латышские семьи не всегда хотят отправлять детей в бывшую школу нацменьшинств.

Эта стигма сохраняется: что качество образования может быть хуже или латышского языка все же не будет", - говорит она.

Таким образом, несмотря на единый язык преподавания в школах, сохраняется разобщенность, так как семьи все равно выбирают школы по бывшему статусу.

"Как только мы сможем обеспечить хорошее качество образования во всех наших школах, у родителей-латышей будет меньше причин делать выбор - идти в ближайшую школу или в ту, которая в средней школе предлагает подходящую программу. Если три года назад у нас был один ребенок-латыш, то теперь у нас в десятом классе их семь. Это уже много. А в первом классе пять", - оптимистична в своих прогнозах директор Рижской 34-й школы Наталия Рогалева.

Она также отметила, что в Риге школы теперь не делятся на школы меньшинств и остальные и родители выбирают из общего списка доступных школ. Директор считает, что это правильный путь.

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