Школы Латвии уже второй учебный год переходят на обучение только на госязыке в рамках программы Vienotā skola ("Единая школа"). И хотя результаты учеников достаточно хорошие, социальные проблемы все еще не решены. Об этом сообщает Латвийское радио 4 в передаче "Подробности".
Нехватка педагогов и возможная стигма: как проходит перевод школ на обучение на госязыке
Директор Рижской 34-й школы Наталия Рогалева рассказала, что в ее школе переход на латышский язык частично проходил уже с 2018 года.
"У нас отличная возможность сравнить этот класс с другими седьмыми классами. Не ухудшились ли у других классов оценки (после перехода на латышский язык)? Мы видим, что на самом деле результаты значительно не отличаются", - заявляет она.
При этом Рогалева отмечает, что не хватает учителей латышского языка и помощников педагогов. Кроме того, учителя еще не привыкли и не подстроили свое мышление к новой системе.
О нехватке помощников педагогов говорит и директор Краславской школы Varavīksne Мария Мицкевича.
"Дополнительное финансирование для помощников педагогов. Да, мы находим его и в своем бюджете - но хотелось бы, чтобы его было больше. Качественный педагог может помочь и улучшить уровень знаний школьников", - говорит она.
Депутат Сейма от "Прогрессивных" Антонина Ненашева предупреждает, что, хоть пока оценки детей, перешедших на латышский язык обучения, не страдают, радоваться еще рано.
"Я буду осторожна с оптимизмом по поводу качества реализации программы. Я знаю, что есть отличные школы, которые показывают пример, но есть и много трудностей.
Мы можем столкнуться с тем, что общие результаты у нас поползут вниз.
Хочу понять, будем ли мы проводить целенаправленный мониторинг качества образования в зависимости от осуществления реформы, а не просто поговорим о том, как у нас дела с экзаменами", - говорит Ненашева.
В обществе также все еще есть деление на школы нацменьшинств, так называемые "русские школы", утверждает парламентский секретарь Министерства образования и науки Силвия Аматниеце.
"Именно латышские семьи стараются оградиться, и им немного сложнее принять, что в ранее латышский класс приходят дети семей нацменьшинств, у которых, возможно, плохо с языком. Также латышские семьи не всегда хотят отправлять детей в бывшую школу нацменьшинств.
Эта стигма сохраняется: что качество образования может быть хуже или латышского языка все же не будет", - говорит она.
Таким образом, несмотря на единый язык преподавания в школах, сохраняется разобщенность, так как семьи все равно выбирают школы по бывшему статусу.
"Как только мы сможем обеспечить хорошее качество образования во всех наших школах, у родителей-латышей будет меньше причин делать выбор - идти в ближайшую школу или в ту, которая в средней школе предлагает подходящую программу. Если три года назад у нас был один ребенок-латыш, то теперь у нас в десятом классе их семь. Это уже много. А в первом классе пять", - оптимистична в своих прогнозах директор Рижской 34-й школы Наталия Рогалева.
Она также отметила, что в Риге школы теперь не делятся на школы меньшинств и остальные и родители выбирают из общего списка доступных школ. Директор считает, что это правильный путь.
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