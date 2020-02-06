Крушение скоростного поезда в Италии: есть раненые и погибшие

Скоростной поезд сошел с рельсов на участке между итальянскими Миланом и Болоньей в четверг, 6 февраля. Итальянские СМИ сообщают о по меньшей мере 30 пострадавших и двух погибших.
Уточняется, что принадлежащий железнодорожной компании Rete Ferroviaria Italiana поезд Frecciarossa ("Красная стрела") следовал из Милана. ЧП произошло в 5:35 (6:35 по латвийскому времени) в провинции Лоди.
"На этот момент спасатели говорят об одном погибшем — машинисте поезда — и одном пропавшем без вести. Гражданская оборона сообщает о 30 пострадавших", — говорится в сообщении.
Один из погибших — машинист поезда.
Согласно сообщению Rete Ferroviaria Italiana, никто из примерно 30 пострадавших не получил опасных для жизни травм.
Галерея: В Италии скоростной поезд сошел с рельсов