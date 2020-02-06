Чт, 6.02.2020
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Крушение скоростного поезда в Италии: есть раненые и погибшие

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд

ФОТО: VIGILI DEL FUOCO HANDOUT / EPA

Скоростной поезд сошел с рельсов на участке между итальянскими Миланом и Болоньей в четверг, 6 февраля. Итальянские СМИ сообщают о по меньшей мере 30 пострадавших и двух погибших.

Уточняется, что принадлежащий железнодорожной компании Rete Ferroviaria Italiana поезд Frecciarossa ("Красная стрела") следовал из Милана. ЧП произошло в 5:35 (6:35 по латвийскому времени) в провинции Лоди.

"На этот момент спасатели говорят об одном погибшем — машинисте поезда — и одном пропавшем без вести. Гражданская оборона сообщает о 30 пострадавших", — говорится в сообщении.

Один из погибших — машинист поезда.

Согласно сообщению Rete Ferroviaria Italiana, никто из примерно 30 пострадавших не получил опасных для жизни травм.

Галерея: В Италии скоростной поезд сошел с рельсов

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