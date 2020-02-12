СМИ: В России задержан Бенес Айо по прозвищу "Черный Ленин"

Как рассказал Сараев, Бенес Айо был задержан во вторник, 11 февраля, около 19:30 по московскому времени в селе Яренск Архангельской области. Сюда он приехал, чтобы поддержать противников строительства мусорного полигона в поселке Шиес, куда должны свозить твердые бытовые отходы из Москвы, пишет REGNUM.

Сообщается, что Айо якобы арестовали по запросу Украины. Именно сюда ему грозит депортация:

"Он русский, несмотря на то, что чернокожий. В Прибалтике он находится в розыске. Сейчас на стороне ополчения воюет в ДНР. Является членом коммунистической партии ДНР. Его задержала полиция в Архангельской области по запросу Украины. Ему грозит выдача Украине", — цитирует Сараева REGNUM.

Сараев также отметил, что Айо, когда-то известный в Латвии как член неофашистской Национал-большевистской партии, теперь является членом так называемой Коммунистической партии ДНР и известен как "Чёрный Ленин".