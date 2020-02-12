СМИ: В России задержан Бенес Айо по прозвищу "Черный Ленин"

В селе Яренск Архангельской области задержан один из самых колоритных представителей ополчения Донецкой Народной Республики (ДНР) Бенес Айо, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на члена Коммунистической партии РФ Дмитрия Сараева.
Как рассказал Сараев, Бенес Айо был задержан во вторник, 11 февраля, около 19:30 по московскому времени в селе Яренск Архангельской области. Сюда он приехал, чтобы поддержать противников строительства мусорного полигона в поселке Шиес, куда должны свозить твердые бытовые отходы из Москвы, пишет REGNUM.
Сообщается, что Айо якобы арестовали по запросу Украины. Именно сюда ему грозит депортация:
"Он русский, несмотря на то, что чернокожий. В Прибалтике он находится в розыске. Сейчас на стороне ополчения воюет в ДНР. Является членом коммунистической партии ДНР. Его задержала полиция в Архангельской области по запросу Украины. Ему грозит выдача Украине", — цитирует Сараева REGNUM.
Сараев также отметил, что Айо, когда-то известный в Латвии как член неофашистской Национал-большевистской партии, теперь является членом так называемой Коммунистической партии ДНР и известен как "Чёрный Ленин".
Галерея: Представитель Донецкой Народной Республики Бенес Айо