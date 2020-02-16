Китайская фармкомпания анонсировала начало продаж возможного лекарства от covid-19

Одна из крупнейших фармкомпаний Китая Zhejiang Hisun Pharmaceutical в заявила о получении разрешения властей начать продажи противовирусного средства "Фавипиравир" (Favipiravir). Это потенциальное лекарство от нового вида коронавируса - Covid-19.
Как пишет "Медуза", компания должна продолжить клинические испытания средства и после его поступления в продажу.
В клинических испытаниях "Фавипиравира" приняли участие 70 человек. Сообщается, что лекарство обладает "относительно очевидной эффективностью", сообщили в министерстве науки и техники Китая.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что разработка вакцины от Covid-19 займет порядка полутора лет.
По последним данным, Covid-19 унес более 1600 жизней. 15 февраля в Европе зафиксирован первый случай смерти от нового вида коронавируса. Скончался китайский турист в возрасте 80 лет. Он который прибыл во Францию из провинции Хубэй 16 января. Вскоре он был госпитализирован в больницу Bichat и изолирован. Спустя несколько недель он умер.