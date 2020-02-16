Китайская фармкомпания анонсировала начало продаж возможного лекарства от covid-19

По последним данным, Covid-19 унес более 1600 жизней. 15 февраля в Европе зафиксирован первый случай смерти от нового вида коронавируса. Скончался китайский турист в возрасте 80 лет. Он который прибыл во Францию из провинции Хубэй 16 января. Вскоре он был госпитализирован в больницу Bichat и изолирован. Спустя несколько недель он умер.